Partidos de hoy jueves 20 de noviembre: Sorteo Repechaje Mundial, Play-in y Final Liga MX Femenil

La próxima Copa del Mundo tendrá otro capítulo interesante con el Sorteo del Repechaje del certamen futbolístico, las selecciones involucradas conocerán sus rivales para obtener el anhelado boleto.

La Liga MX regresa a la actividad con los dos partidos del Play-in: Pachuca vs. Pumas y Tijuana ante FC Juárez. La Liga MX Femenil tiene el primer capítulo de la Final c uando América reciba a Tigres.

Finalmente se pone en marcha la Semana 12 con el partido Buffalo Bills en contra de Houston Texans.

Partidos de hoy jueves 20 de noviembre 2025

Sorteo Repechaje Mundial 2026

El evento arranca a las 6:00 AM hora del Centro de México, 7:00 AM en el Este y 4:00 AM en el Pacífico de los Estados Unidos.

Lo podrás ver en México a través de la plataforma digital ViX.

Liga MX Play-in.

Pachuca vs. Pumas: El compromiso se pone en marcha a las 19:00 horas en el Centro de México, 20:00 en el Este y 17:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.

Lo podrás seguir en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.

Club Tijuana vs. FC Juárez: Rueda el balón a las 21:00 horas en el Centro de México, 22:00 en el Este y 19:00 en el Pacífico.

El cotejo se podrá ver en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.

Liga MX Femenil