Video ¿Indirecta a León? “Hay una liga que ficha lo que quiere y otra lo que puede”

El futbol no para y la actividad de la Liga MX, tanto varonil como femenil, así como de mexicanos en Europa inicia este mismo viernes con duelos harto interesantes en todos los frentes.

En Dinamarca se abre la acción de mexicanos en Europa, Rodrigo Huescas y el Copenhague visitan al Nordsjællan dentro de la actividad de la fecha 5 de la Superliga danesa.

PUBLICIDAD

Más tarde, la Liga MX femenil empieza su Jornada 7 con un duelo de alto perfil entre Tigres y Pachuca.

Partidos de hoy viernes 14 de agosto del 2025

Superliga danesa

- Nordsjælland vs. Copenhague - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

Liga MX femenil

- Tigres vs. Pachuca - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 am PT.

Liga MX

- Puebla vs. Atlético de San Luis - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 am PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN en los Estados Unidos.

- Necaxa vs. León - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 am PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN en los Estados Unidos y en México por ViX.