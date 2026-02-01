Liga MX Maximin se despide de América con emotiva carta tras repentina salida del club El francés rompió el silencio un día después de su baja oficial.

Video Maximin rompe el silencio tras su repentina salida del América

El delantero francés, luego de ausentarse en el partido ante Necaxa, dedicó un emotivo mensaje en redes sociales para la afición americanista y agradeció el apoyo, pero dejó entrever que no logró adaptarse a México tras su fichaje hace medio año.

PUBLICIDAD

"Decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que es realmente importante para mí. Estoy listo para un nuevo desafío, un nuevo comienzo donde pueda dedicarme plenamente al fútbol y encontrar la alegría de volver a jugar, como cuando era niño, sin nada más que la alegría de jugar.

"Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, animado y amado a lo largo de mi viaje. Han sido mi fuerza e inspiración. Estoy agradecido por todo lo que he pasado, y no puedo esperar para empezar este nuevo capítulo en mi vida.

"Gracias desde el fondo de mi corazón a @clubamerica Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí".

Maximin llegó al América en agosto de 2025 como una de las figuras que dominarían la Liga MX tras su exitoso paso en el futbol de Europa.