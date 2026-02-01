    Liga MX

    Maximin se despide de América con emotiva carta tras repentina salida del club

    El francés rompió el silencio un día después de su baja oficial.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Maximin rompe el silencio tras su repentina salida del América

    Allan-Saint Maximin rompió el silencio sobre su repentina salida del América tras la primera victoria de las Águilas en el Clausura 2026.

    El delantero francés, luego de ausentarse en el partido ante Necaxa, dedicó un emotivo mensaje en redes sociales para la afición americanista y agradeció el apoyo, pero dejó entrever que no logró adaptarse a México tras su fichaje hace medio año.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Querétaro vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    Querétaro vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    Reemplazo de Berterame en Monterrey podría venir de la Liga MX
    1 mins

    Reemplazo de Berterame en Monterrey podría venir de la Liga MX

    Liga MX
    Faitelson y Crosas se encienden: ¿Fidalgo, leyenda del América?
    2:37

    Faitelson y Crosas se encienden: ¿Fidalgo, leyenda del América?

    Liga MX
    Tabla de goleo 2026 de Liga MX al momento: Hormiga, tras Joao Pedro
    1 mins

    Tabla de goleo 2026 de Liga MX al momento: Hormiga, tras Joao Pedro

    Liga MX
    Fidalgo, ¿el caso más doloroso? Todos los futbolistas que Real Betis le ha 'robado' al Club América
    2 mins

    Fidalgo, ¿el caso más doloroso? Todos los futbolistas que Real Betis le ha 'robado' al Club América

    Liga MX
    Gabriel Milito asegura que no se ha logrado nada con Chivas, al momento
    1:40

    Gabriel Milito asegura que no se ha logrado nada con Chivas, al momento

    Liga MX
    Jardine confiesa el deseo detrás del fichaje de Raphael Veiga con América
    2 mins

    Jardine confiesa el deseo detrás del fichaje de Raphael Veiga con América

    Liga MX
    Jardine rompe el silencio sobre salidas de Fidalgo y Saint-Maximin de América
    2 mins

    Jardine rompe el silencio sobre salidas de Fidalgo y Saint-Maximin de América

    Liga MX
    ¡Genio! Así fue como Jardine convenció a Raphael Veiga de venir al América
    2:52

    ¡Genio! Así fue como Jardine convenció a Raphael Veiga de venir al América

    Liga MX
    André Jardine habla sobre la salida de Fidalgo y Maximin del América
    2:39

    André Jardine habla sobre la salida de Fidalgo y Maximin del América

    Liga MX

    "Decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que es realmente importante para mí. Estoy listo para un nuevo desafío, un nuevo comienzo donde pueda dedicarme plenamente al fútbol y encontrar la alegría de volver a jugar, como cuando era niño, sin nada más que la alegría de jugar.

    "Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, animado y amado a lo largo de mi viaje. Han sido mi fuerza e inspiración. Estoy agradecido por todo lo que he pasado, y no puedo esperar para empezar este nuevo capítulo en mi vida.

    "Gracias desde el fondo de mi corazón a @clubamerica Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí".

    Maximin llegó al América en agosto de 2025 como una de las figuras que dominarían la Liga MX tras su exitoso paso en el futbol de Europa.

    Sin embargo, las lesiones, la fallida adaptación al futbol mexicano, los supuestos roces con André Jardine y el caso de racismo contra su familia detonaron la salida del francés de vuelta al Viejo Continente.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaAllan Saint-Maximin

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    Tráiler: Mochaorejas
    Par de ideotas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX