    Liga MX

    Chivas vs. León: Javier Gandolfi llega a Guadalajara para el partido pendiente

    El entrenador argentino, quien dirigirá al Club León tras la renuncia de Ignacio Ambriz, verá el partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026 desde un palco.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Chivas vs. León: Javier Gandolfi llega a Guadalajara para ver el partido pendiente de Liga MX

    Javier Gandolfi llegó a Guadalajara este miércoles para estar presente en el partido pendiente de la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026 entre Chivas y León en el Estadio Akron, pero no estará en la banca para dirigir su primer partido con los Esmeraldas.

    El director técnico argentino pudiera tener su debut como estratega del Club León hasta el fin de semana cuando visiten al Atlético de San Luis en partido de la Jornada 12.

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    Cabe recordar que la llegada de Gandolfi se da luego de la renuncia de Ignacio Ambriz el fin de semana pasado tras la falta de buenos resultados y que tienen al equipo muy lejos de la zona de clasificación a la Liguilla.

    Sin embargo, el director técnico para el juego ante Chivas este miércoles en el Estadio Akron en juego pendiente de la Jornada 9 será Alejandro Corona de manera interina y quien es en la actualidad el estratega del equipo femenil.

    Javier Gandolfi tuvo paso como jugador de la Liga MX con la playera de Jaguares de Chiapas y Xolos de Tijuana; no obstante, desde que inició su carrera como estratega no ha dirigido en México, por lo que será su primera incursión.

    “Bien contento, bien gracias. Conocer la liga (mexicana) obviamente es un plus y era uno de los sueños que tenía regresar a la liga, contento. Hoy viajamos la mayoría del equipo y ya empezar a preparar”, indicó Javier Gandolfi a Erick López para TUDN a su llegada a Guadalajara.

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