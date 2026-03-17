    Liga MX

    Hormiga González supera ritmo goleador de históricos en Chivas

    El delantero del Guadalajara suma más anotaciones en esta cantidad de partidos que dos de sus antecesores.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video La poderosa marca de goles de 'La Hormiga' González con Chivas

    El doblete de Armando 'Hormiga' González en el triunfo de Chivas ante Santos el pasado fin de semana, lo posicionan en un lugar de privilegio de cara al futuro y ante dos históricos.

    De acuerdo a datos de Erick López de TUDN, Armando tiene un ritmo goleador, que en caso de mantenerse, superaría los registros en letras de oro en el Rebaño Sagrado.

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    LAS MARCAS SUPERADAS DE 'HORMIGA' GONZÁLEZ


    Armando González suma actualmente 56 partidos con la camiseta de Chivas entre Liga MX, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup y partidos amistosos.

    La cantidad de goles que tiene el delantero juvenil Sub-23 es de 25 goles en todo este tiempo desde que debutó hace algunos meses con el cuadro rojiblanco. Estos números lo hacen mejor que Omar Bravo, quien es es máximo goleador de la historia, así como de Javier 'Chicharito' Hernández.

    A continución los goles que sumaban los tres jugadores cuando llegaron a 56 partidos, con la diferencia que 'Hormiga' González sí le ha anotado a Atlas y América, los rivales de los dos clásicos que tiene el Guadalajara.

    • Armando 'Hormiga' González: 56 partidos, 25 goles, dos dobletes, un hat-trick
    • Javier 'Chicharito' Hernández: 56, 14 goles, un doblete, no anotó ante Atlas y América, se quedó 33 goles
    • Omar Bravo: 56 partidos, 9 goles, no anotó ante Atlas ni América, terminó con 160 dianas

    Apenas el pasado fin de semana, Gabriel Milito aseguró que le gustaría mucho que su delantero se vaya a la concentración temprana de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, que arrancará a partir del 1 de mayo.

    Video Hormiga González comparte cima de goleo sub-23 con Lamine Yamal
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