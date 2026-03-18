Liga MX Efraín Juárez recibe fuerte multa por sus airados festejos tras empatar con Cruz Azul Esto es lo que debe pagar el director técnico de Pumas luego de su eufórica celebración tras igualar ante La Máquina como parte de la Jornada 11.

Video Efraín Juárez recibe fuerte sanción por sus airados festejos tras el Pumas vs. Cruz Azul

Luego del partidazo que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria el fin de semana pasado como parte de la Jornada 11, el director técnico de Pumas, Efraín Juárez celebró de manera eufórica y ello le hizo acreedor a una fuerte multa.

Pumas empató en el segundo tiempo con un autogol de Willer Ditta y evitó con su segunda derrota en la Liga MX Clausura 2026; la adrenalina e intensidad del encuentro no evitó que el estratega Efraín Juárez celebrara con su afición de una manera extralimitada.

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Por ello, el entrenador de Pumas, Efraín Juárez, fue sancionado con 3 mil UMAS equivalente a 352 mil pesos por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol por violar el Código de Ética con sus festejos del pasado sábado.

La directiva universitaria ya fue notificada de esta determinación, informó Francisco Arredondo para TUDN luego de que se diera a conocer la sanción y de cara a otro partido de alto nivel como lo es frente al América, una vez más en el Estadio Olímpico de C.U.

Es bien conocido lo pasional que es Efraín Juárez, lo fue su etapa al frente del Atlético Nacional de Colombia y que incluso también le conllevó algunos inconvenientes por su forma de celebrar y que llegó a interpretarse como una burla hacia el rival.