Liga MX Chicharito rompe el silencio sobre su penal fallado en el Cruz Azul vs. Chivas Cuatro meses después, Javier Hernández confesó haber vivido el momento "más doloroso" de su vida.

Video Chicharito rompe el silencio cuatro meses después de haber fallado su penal

Javier ‘Chicharito’ Hernández rompió el silencio cuatro meses después de haber fallado su penal ante Cruz Azul que le costó a Chivas la eliminación en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

En un nuevo video posteado en sus redes sociales, Chicharito reconoció que vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida cuando falló el penal en el Estadio Olímpico Universitario el pasado 30 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Hoy quiero hablar de este momento doloroso, no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento ya vas de gane”, expresó Chicharito tras ver la repetición de su cobro.

Al ser cuestionado sobre si ese fallo lo hace el peor jugador, el máximo goleador de la Selección Mexicana respondió: “No, pero cometí un error en ese momento que era importante”.

El video de 36 segundos que publicó fue apenas un adelanto de un análisis completo, con autocritica incluida, de su penal fallado que publicará este jueves en su canal de Youtube.

Chicharito voló su cobro al minuto 87 cuando el partido iba 2-2. De haberlo anotado, Chivas estaba muy cerca de alcanzar las Semifinales de la Liga MX.

Tras fallarlo, el ánimo del equipo decayó y Cruz Azul aprovechó para anotar el 3-2 con gol de Charly Rodríguez (90+7’) y sellar su boleto a la antesala de la Final.

Ese fue el último partido de Chicharito, pues días después terminó contrato con Chivas y no ha encontrado un nuevo club.