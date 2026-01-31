    Liga MX

    América respalda a Maximin previo al partido vs. Necaxa tras caso de racismo

    A media semana, el delantero francés se pronunció en redes sociales.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡La razón por la que Saint-Maximin no juega con el América!

    América mostró su apoyo a su jugador Allan Saint-Maximin tras el caso de racismo denunciado en redes sociales por el francés a media semana.

    Previo al partido de Jornada 4 ante Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, la directiva de las Águilas motivó a sus jugadores a posar con una pancarta contra el racismo durante la fot grupal a momentos del silbatazo inicial.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Arranca el partido Atlas vs. Mazatlán! EN VIVO desde el estadio Jalisco
    0:36

    ¡Arranca el partido Atlas vs. Mazatlán! EN VIVO desde el estadio Jalisco

    Liga MX
    Álvaro Fidalgo se va del América para cumplir su sueño de jugar en Europa
    1 mins

    Álvaro Fidalgo se va del América para cumplir su sueño de jugar en Europa

    Liga MX
    América vs. Necaxa EN VIVO: Golazos de Brian Rodríguez y Víctor Dávila
    3 mins

    América vs. Necaxa EN VIVO: Golazos de Brian Rodríguez y Víctor Dávila

    Liga MX
    Inesperado y de último momento: Fidalgo se va del América; vuelve a España
    2:06

    Inesperado y de último momento: Fidalgo se va del América; vuelve a España

    Liga MX
    Rafael Carioca, exjugador y campeón con Tigres, anuncia su retiro del futbol
    1 mins

    Rafael Carioca, exjugador y campeón con Tigres, anuncia su retiro del futbol

    Liga MX
    América vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    América vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    Monterrey vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    Monterrey vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    León vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    León vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    Atlético de San Luis vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    Atlético de San Luis vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    Atlas vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    Atlas vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX

    Por esta misma razón, Maximin no estuvo convocado por André Jardine y no disputará el partido ante Necaxa, ya que como confirma Julio Ibáñez, para TUDN, el delantero galo pidió a la directiva tomarse el día para procesar los ataques verbales contra sus hijos.

    Minutos después, América publicó un breve, pero contundente comunicado condenando cualquier acto o gesto de racismo en el futbol.

    "Reiteramos nuestra condena enérgica contra cualquier acto de discriminación y/o violencia que atente contra la dignidad humana, dentro y fuera de las canchas.

    "Expresamos nuestra absoluta solidaridad con Allan Saint-Maximin y su familia, quienes cuentan con el apoyo de todas las personas que formamos parte de esta institución.

    "Digamos ¡No al Racismo! y promovamos el respeto, la inclusión y los valores que requiere la sociedad".

    A un día del crucial juego de América ante Necaxa de Jornada 4, Maximin publicó en redes sociales un mensaje para dar a conocer que sus hijos fueron víctimas de actos racistas sin entrar en mayores detalles.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaAllan Saint-Maximin

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX