Liga MX

América mostró su apoyo a su jugador Allan Saint-Maximin tras el caso de racismo denunciado en redes sociales por el francés a media semana.

Previo al partido de Jornada 4 ante Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, la directiva de las Águilas motivó a sus jugadores a posar con una pancarta contra el racismo durante la fot grupal a momentos del silbatazo inicial.

Por esta misma razón, Maximin no estuvo convocado por André Jardine y no disputará el partido ante Necaxa, ya que como confirma Julio Ibáñez, para TUDN, el delantero galo pidió a la directiva tomarse el día para procesar los ataques verbales contra sus hijos.

Minutos después, América publicó un breve, pero contundente comunicado condenando cualquier acto o gesto de racismo en el futbol.

"Reiteramos nuestra condena enérgica contra cualquier acto de discriminación y/o violencia que atente contra la dignidad humana, dentro y fuera de las canchas.

"Expresamos nuestra absoluta solidaridad con Allan Saint-Maximin y su familia, quienes cuentan con el apoyo de todas las personas que formamos parte de esta institución.

"Digamos ¡No al Racismo! y promovamos el respeto, la inclusión y los valores que requiere la sociedad".