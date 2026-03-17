    Liga MX

    'Bofo' Bautista casi se va a los golpes en partido de leyendas entre América y Morelia

    El exfutbolista invitó se 'calentó tras un encontronazo con Israel 'Jagger' Martínez.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Adolfo Bautista casi se va a los golpes con un americanista

    Adolfo Bautista casi pierde la cabeza y se va a los golpes durante un partido entre las leyendas del América y Morelia disputado en los Estados Unidos.

    Y es que el ‘Bofo’, quien alguna vez vistió la playera del Morelia, se calentó al tener un encontronazo con el ex jugador de las Águilas, Israel Martínez.

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    A través de redes sociales comenzó a circular el momento en el que el ‘Bofo’ corretea al ‘Jagger’ por todo el campo de juego y lo invita a pelear en medio de fuertes palabras.

    El exjugador de la Chivas estaba tan furioso que varios elementos de ambos equipos, entre ellos Cuauhtémoc Blanco, intentaron calmarlo, mientras que Israel Martínez mantuvo la calma y abandonó el partido en medio de la ovación.

    Además del ‘Cuau’, Moises Muñoz, Adrián Morales, Isaac Terrazas, Juan Carlos Mosqueda, estuvieron presentes en el partido que se llevó en el Santa Ana Stadium de California.

    Cabe recordar que Adolfo Bautista se ha declarado anti americanista y cada que puede lanza dardos al América y exfutbolistas de las Águilas.

    Video La criminal entrada de Cuauhtémoc Blanco en el Clásico de Leyendas
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