    Liga MX

    Jardine rompe el silencio sobre salidas de Fidalgo y Saint-Maximin de América

    El técnico del América pidió respetar el sueño europeo de Fidalgo y lamentó la baja de Saint-Maximin.

    Por:Kevin R. Yu
    Video André Jardine habla sobre la salida de Fidalgo y Maximin del América

    André Jardine se pronunció a las salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin que se dieron a conocer previo y tras el partido ante Necaxa de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026.

    La victoria de 2-0 de las Águilas sobre los Rayos pasó a segundo plano en la conferencia de Jardine, quien fue cuestionado sobre la partida de Fidalgo para regresar a Europa.

    “Es un tema personal, tiene ofertas en la mesa, ya demostró más de una vez que tiene este sueño de jugar en Europa, sobre todo en España que es su país de origen. Hay que respetar sus sueños”, mencionó el estratega brasileño.

    Según Mauiricio Ymay, Álvaro Fidalgo, quien ya no fue convocado ante Necaxa, jugará en España con el Real Betis, con quien reportará en los próximos días para cerrar su traspaso.

    “Es un jugador aquí referente, va a ser siempre recordado por nosotros, pero hay que respetar este momento, es muy de él, son decisiones de vida, no simples, por eso lo sacamos del partido para que él tenga la tranquilidad de tomar la mejor decisión posible”, agregó Jardine.

    Jardine lamenta salida de Allan Saint-Maximin por racismo

    Minutos después del triunfo sobre Necaxa, América sorprendió lanzando un comunicado para anunciar la baja de Saint-Maximin tras los ataques de racismo que sufrió su familia hace unos días.

    “Una pena, es un grandísimo jugador, que estaba haciendo muy bien para la Liga MX porque tiene un nivel para jugar en cualquier liga del mundo. Es un cambio grande para él de Europa a México, la comida, su familia, sus hábitos, la forma de vivir, dentro del grupo no tuvimos ningún tipo de problema”, expresó Jardine.

    El técnico del América confirmó que el mismo Saint-Maximin fue el que pidió su salida del club y que la directiva ya está en búsqueda de un nuevo refuerzo para reemplazarlo antes de que cierre el mercado de transferencias en la Liga MX.

    Lamentamos que no conseguimos hacerle adaptarse, cuando el club va por fichajes de este nivel puede pasar, sabemos que existe el riesgo. De corazón, esperamos que encuentre lo más rápido la felicidad, un club para poder disfrutar de jugar”, añadió Jardine.

    Video Última hora: Allan Saint-Maximin es baja del Club América y esta sería la razón
    Liga MXAméricaAndré Soares JardineÁlvaro FidalgoAllan Saint-Maximin

