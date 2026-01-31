    Liga MX

    América vs. Necaxa EN VIVO: Fidalgo no es convocado y regresará a Europa

    Las Águilas disputan la Jornada 4 sin Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, quienes no fueron convocados.

    Por:Kevin R. Yu
    América busca su primera victoria del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa en la Jornada 4 este sábado 31 de enero en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Las Águilas de André Jardine jugarán el partido sin Álvaro Fidalgo, quien no fue convocado porque saldrá del equipo y regresará a Europa, de acuerdo con información de Julio Ibáñez.

    El destino de Fidalgo será España. El Maguito está presente en el Estadio Ciudad de los Deportes para apoyar a sus compañeros antes de viajar al viejo continente.

    Quien tampoco fue convocado fue Allan Saint-Maximin tras los ataques de racismo que sufrió su familia y que denunció a media semana.

    América enfrenta al Necaxa en busca de salir de la parte baja de la tabla, donde se encuentra en el lugar 15 con dos puntos tras dos empates y una derrota en el Clausura 2026.

    1' Inicia el partido


    El árbitro silba el comienzo del encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Liga MXAméricaNecaxa

