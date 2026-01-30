    América

    Allan Saint-Maximin denuncia actos de racismo contra sus hijos

    El jugador francés del América se manifiesta en redes sociales por actos de racismo que involucran a su familia.

    Por:Erick Morales Baca
    Una nueva polémica se cierne en torno a un jugador de la Liga MX, se trata del delantero del América, Allan Saint-Maximin, quien a través de sus redes sociales, denunció actos de racismo en contra de su familia, concretamente de sus hijos.

    El atacante de origen francés, a través de su cuenta de Instagram, publicó un largo escrito, acompañado de fotos con sus hijos, donde denuncia que han sido atacados por el color de si piel.

    " El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos. Estoy siendo atacado, no es un problema, crecí, aprendí a luchar contra los ataques, ya sean ocultos o frontales. Pero hay una cosa que nunca toleraré es que recojan a mis hijos".

    El jugador de las Águilas dejó claro que su mayor labor en esta vida es proteger a sus hijos, tarea que nunca dejará por un lado, esto en busca de un mundo mejor para ellos donde prevalezca el respeto.

    "Proteger a mis hijos es mi prioridad y voy a luchar para asegurarme de que sean respetados y amados, independientemente de su fondo o color de su piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad".

    "Quiero que la gente entienda que cada ser humano es único y precioso y que debemos tratarnos con respeto y dignidad. Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y no tengan que lidiar con comportamientos absurdos e insignificantes que sólo están destinados a destruir y dividir".

    Finalmente, Allan Saint-Maximin advirtió a los que se metieron con sus hijos que él siempre estará ahí para defenderlos.

    " Así que a los que se atrevieron a meterse con mis hijos les digo: cometieron un error. Siempre voy a luchar para proteger a los míos, y no hay persona o amenaza que me asuste. La única persona en esta tierra que me asusta es Dios. Ahora tienes la Boca, golpea".

    América

