Liga MX Tigres anuncia los nombres de las bandas que estarán en el festival musical en Monterrey El conjunto de la UANL salió con la promoción en las playeras durante el juego ante Querétaro en la Liga MX.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Tigres promociona gran festival de música en Monterrey

El conjunto de los Tigres UANL aprovecha su exposición en los medios y anuncia festival de música en sus camisetas, así se notó este fin de semana en el partido que disputaron con Querétaro en el Volcán.

El partido quedó empatado sin goles, algo inusual para los felinos, con el punto que se llevaron a la bolsa se quedaron en la sexta posición con 17 puntos cosechados.

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La curiosidad sobre el evento y su publicidad saltó a la luz en las fotografías en redes sociales, donde se ven los nombres de las diferentes agrupaciones musicales que estarán en el gran evento de Pa´l Norte.

Este festival se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León., sin duda una buena manera de promocionarlo.

Dentro de los nombres de las bandas que se lograron captar están el de Maldita Vecindad, The Killers, Camilo Séptimo, Channel 3, entre muchos otros.

Los Tigres de la UANL visitarán a los Bravos de Juárez el próximo domingo 22 de marzo, este juego como parte de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.