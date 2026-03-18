    Liga MX

    Faitelson explota en Línea de 4 tras polémico festejo de Efraín Juárez

    Los ánimos se caldearon en la mesa de análisis de Línea de 4 por el gesto del DT de Pumas.

    Por:
    TUDN
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    Video Faitelson explota contra Alex de la Rosa tras polémico festejo de Efraín Juárez

    David Faitelson explotó en la mesa de análisis de Línea de 4 a raíz del polémico gesto de Efraín Juárez tras el empate entre Pumas y Cruz Azul de la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX.

    Alex de la Rosa defendió la forma de festejar del entrenador de los Pumas tras lograr recortar una desventaja de dos goles al argumentar que fue una manifestación de la garra del equipo auriazul.

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    ¿Estuvo bien el festejo que realizó Efraín Juárez tras el juego de Pumas?
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    ¿Estuvo bien el festejo que realizó Efraín Juárez tras el juego de Pumas?

    Liga MX

    El comentario de De la Rosa provocó al efusiva respuesta de David Faitelson:

    "¿Y eso te satisface a ti como macho que diga que tienes muchos ‘huevitos’? De la Rosa déjate de mamadas. No, no, es impresentable.

    Por favor, vamos a defender lo que podamos defender. Me sacan de quicio, me sacan de quicio ustedes", sentenció Faitelson claramente molesto.

    ¿QUÉ PASÓ CON EFRAÍN JUÁREZ EN EL PUMAS VS. CRUZ AZUL?

    El entrenador de Pumas dio de qué hablar en la Liga MX tras el empate a dos goles ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria el fin de semana.

    Efraín Juárez festejó de una forma polémica el empate con la grada de Pumas al hacer un gesto referente a los 'tamaños' del equipo para venir de atrás y rescatar un punto en la Jornada 11.

    De acuerdo a informción de Francisco Arredondo de TUDN, Efraín Juárez puede tener un multa y una investigación por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

    "La Comisión Disciplinaria de la FMF abriría investigación contra el técnico de Pumas, Efraín Juárez, por comportamiento inapropiado al término del juego ante Cruz Azul. La sanción sería económica e iría de los 235 mil a los 342 mil pesos (12 mil a 19 mil dólares).", reveló la fuente.

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