Liga MX Marcel Ruiz se perderá algo más que el Mundial 2026 con su lesión El jugador del Toluca y de la Selección Mexicana estará fuera de las canchas por un largo periodo y eso lo alejará de varias oportunidades profesionales.

Video Esto es lo que sigue para Marcel Ruiz tras su lesión de rodilla

Luego de que se diera a conocer la ruptura de ligamento cruzado del jugador del Toluca, Marcel Ruiz, van a esperar de 10 a 15 días más para que se desinflame la parte afectada para proceder al tema de la operación, tiempo en el que se consultará la opinión de varios médicos, aunque se ve imposible descartar la cirugía.

Durante su participación en el programa de Línea de 4, el reportero de TUDN, Francisco Arredondo, advirtió que esta lesión no solamente le costará al capitán de los Diablos Rojos no asistir al Mundial de 2026, sino que también se estaría perdiendo la oportunidad de migrar a otra liga de futbol.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que había una oferta por Marcel Ruiz del futbol de Brasil, misma que esperaban que después de la Copa del Mundo de la FIFA se concretara, ya fuera con el equipo brasileño o en el balompié de Europa, donde se esperaba una operación cercana a los 18 millones de dólares.

Al darse la lesión del también jugador de la Selección Mexicana, tanto el mediocampista como su club fueron golpeados al complicarse una posibilidad de transferencia al menos por el tiempo en que el futbolista se encuentre fuera de las canchas.

Al respecto, el también panelista de Línea de 4, David Faitelson, consideró que el Toluca y el mismo Marcel Ruiz debieron aprovechar la oferta brasileña en el momento que se dio, pero que los jugadores mexicanos tiene la costumbre de postergar ese tipo de oportunidades.