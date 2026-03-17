Liga MX Ángel Sepúlveda regresó a Chivas “sin rencor” y con el sueño del Mundial El delantero del Rebaño admitió que vivió una primera etapa mala en el club y ahora volvió “ilusionado” y con “la vela encendida” de ser convocado por Aguirre.

Video Sepúlveda regresó a Chivas “sin rencor” y con el sueño de jugar el Mundial

Ángel Sepúlveda, delantero de Chivas de Guadalajara, habló sobre su rol en su segunda etapa como jugador del conjunto rojiblanco, con el que admitió que vivió una primera época en la que no le fue nada bien, pero regresó sin rencor y con muchas ilusiones de por medio.

En el Clausura 2026, Sepúlveda suma dos goles en 10 paridos disputados, incluido uno en el Clásico Tapatío, pero sólo en dos de ellos fue titular y se mantiene en su posición bajo la sombra de Armando ‘Hormiga’ González.

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“Para mí Guadalajara, Chivas, que sea puro mexicano, que yo desde niño me identificaba con eso, me ilusiona, me ilusionó siempre. Me tocó una etapa que no fue la mejor, ha sido una de las más complicadas de mi carrera, no guardar rencor.

“Había ciertas personas al frente en ese tiempo, me trataron siempre muy bien directiva, presidentes, todos. Trabajo para mejorar, para disfrutar y en este momento que se me acercaron fue el momento exacto donde sabía que podía volver, estaba listo, todavía tenía futbol y acepté volver encantado de la vida”, indicó Ángel Sepúlveda en conferencia de prensa este martes.

ÁNGEL SEPÚLVEDA SE ILUSIONA CON EL MUNDIAL

El regreso a un equipo donde Armando ‘Hormiga’ González acapara los reflectores y la posición de delantero titular fue una decisión complicada, pues no sólo sabía que debía estar a la sombra del juvenil de 22 años de edad, sino también restaba oportunidad a una posible convocatoria por parte de Javier Aguirre.

“ Es nuestra referencia, nuestra cara del gol, sabemos que dentro del área no lo puedes marcar, siempre tiene esa esencia, olfato goleador y a veces viene de un rebote y hay que saber estar, es de las cualidades que tiene.

“Tiene 22 años, es un chico que viene mejorando, abierto a seguir creciendo y lo va a potencializar para seguir haciendo las cosas estupendamente. Es muy disciplinado y trabajado, pocas veces se ve esto en chicos que empiezan a despuntar, está preparado y bien asesorado, nos va a dar muchas alegrías todavía”, señaló Ángel Sepúlveda.