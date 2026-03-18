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    Lainez 'rechaza' ser campeón con Gignac y Nahuel en Tigres por esta razón

    El futbolista mexicano respondió una pregunta incómoda de Gignac en el podcast de Nahuel Guzmán.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video ¿Ser campeón con Tigres o el quinto partido en el Mundial? Lainez sorprende a Gignac y Nahuel

    André-Pierre Gignac puso en aprietos a Diego Lainez con una pregunta incómoda que el futbolista mexicano se animó a responder ante las cámaras del podcast que protagoniza Nahuel Guzmán, su también compañero en Tigres.

    A través de una videollamada, Gignac le preguntó a Lainez qué prefería: ¿un nuevo título para él y Nahuel o que la Selección Mexicana clasifique al quinto partido del Mundial 2026?

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    “La verdad está buena la pregunta”, comenzó diciendo Lainez antes de ser interrumpido por el francés. “No, no te cagues, no te cagues”.

    Lainez continuó: “La voy a contestar: voy a decir el quinto partido porque ustedes, hermano, tienen más copas que todo el futbol mexicano juntos, ya que más quieren”.

    Gignac entre risas comentó: “Yo pensé que teníamos más amor por nosotros”. “Les tengo un amor increíble, pero tienen muchísimas copas, vamos a darles esa alegría a México”, respondió Lainez.

    Cabe recordar que, el quinto partido en el Mundial 2026 ya no significar alcanzar los Cuartos de Final, sino los Octavos de Final, debido a que la próxima Copa del Mundo habrá una ronda de eliminación extra al ser un torneo con 48 selecciones.

    Diego Lainez confía en ser convocado por Javier Aguirre para la fecha FIFA de marzo donde México se enfrentará a Portugal y Bélgica en Ciudad de México y Chicago, respectivamente.

    Lainez lucha por un lugar en la lista final de 26 jugadores luego de que en Qatar 2022 fuera cortado de último momento por Gerardo ‘Tata’ Martino.

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