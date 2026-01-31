    Liga MX

    América anuncia salida de Allan Saint-Maximin en pleno Clausura 2026

    Las Águilas hicieron oficial la baja del francés tras vencer al Necaxa en la Jornada 4 de Liga MX.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Última hora: Allan Saint-Maximin es baja del Club América y esta sería la razón

    América sorprendió y anunció la salida de Allan-Saint Maximin a cinco meses de su llegada y minutos después de que las Águilas vencieran al Necaxa 2-0 en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026.

    El Club América publicó en sus redes sociales la baja del extremo francés después de que también se confirmara la salida de Álvaro Fidalgo con rumbo a Europa.

    “Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”, posteó el conjunto de Coapa.

    La noticia llega después de que América respaldara a Saint-Maximin en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes tras los ataques racistas que sufrió su familia en México.

    Los jugadores azulcremas saltaron a calentar al campo con playeras con la leyenda "no al racismo" y, antes del inicio del partido ante Necaxa, el equipo se tomó la fotografía con una pancarta que decía el mismo mensaje.

    Por esa misma razón, Allan Saint-Maximin no fue convocado por André Jardine para el duelo de la Jornada 4 y los rumores comenzaron a aparecer sobre una posible salida de las Águilas.

    El francés de 28 años se va del América tras haber jugado 15 partidos con la playera azulcrema en los que registró tres goles y dos asistencias.

    El destino de Saint-Maximin es una incertidumbre, mientras que Álvaro Fidalgo jugará en España con el Real Betis, según confirmó Mauricio Ymay para TUDN.

    Video ¡La razón por la que Saint-Maximin no juega con el América!
