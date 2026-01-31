Liga MX Álvaro Fidalgo se va del América para cumplir su sueño de jugar en Europa El mediocampista español regresará al futbol de España para jugar en la primera división.

Por: Alonso Ramírez

Video Inesperado y de último momento: Fidalgo se va del América; vuelve a España

Club América se mide ante el Necaxa en esta Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, con bajas importantes, pero una será definitiva, la de Álvaro Fidalgo.

Este sábado, la noticia de que Fidalgo no entró en la convocatoria de las Águilas para el juego en casa ante los Rayos desconcertó al mundo americanista y las investigaciones las reveló el mismo jugador.

Nuestro reportero Julio Ibáñez, se acercó al Maguito, quien estaba en el campo del Estadio Ciudad de los Deportes y platicó con el español, quien confirmó que dejará al América para irse a Europa, a España para ser precisos, y así cumplir uno de sus sueños, el equipo con el que jugará es el Betis, confirmó Mauricio Ymay.

Álvaro Fidalgo se va del América

“Estoy en posición de confirmarles, Álvaro Fidalgo, va a salir del América, va a jugar en el futbol de Europa. Se acaba la etapa del Maguito con América”.

Álvaro Fidalgo llegó en el 2021 para el Torneo Guard1anes, Santiago Solari estaba al cargo de la dirección técnica en ese momento.

Con las Águilas consiguió el Tricampeonato, más el Campeón de Campeones y la Super Copa de la Liga MX.