    Liga MX

    Álvaro Fidalgo es nuevo futbolista del Real Betis; tendrá competencia en su posición

    El examericanista tendrá una dura competencia en el medio campo.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Confirmado! Este es el nuevo equipo de Álvaro Fidalgo en Europa

    Tras el 'bombazo' de la salida de Álvaro Fidalgo de la Liga MX previo al partido de Jornada 4 ante Necaxa, ya se conoce el equipo al que reforzará el 'Maguito' en el resto del 2026.

    De acuerdo con Mauricio Ymay, talento de TUDN, el nuevo club de Fidalgo es el Real Betis de LaLiga donde empezará de cero para poder ganarse un lugar como titular en la plantilla de Manuel Pellegrini.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    San Luis vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la Jornada 4
    1 mins

    San Luis vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la Jornada 4

    Liga MX
    ¡Gool del Atlas! ¡Djurdjevic abre el marcador y la manda al fondo de las redes
    1:40

    ¡Gool del Atlas! ¡Djurdjevic abre el marcador y la manda al fondo de las redes

    Liga MX
    América respalda a Maximin previo al partido vs. Necaxa tras caso de racismo
    1 mins

    América respalda a Maximin previo al partido vs. Necaxa tras caso de racismo

    Liga MX
    ¡Arranca el partido Atlas vs. Mazatlán! EN VIVO desde el estadio Jalisco
    0:36

    ¡Arranca el partido Atlas vs. Mazatlán! EN VIVO desde el estadio Jalisco

    Liga MX
    Álvaro Fidalgo se va del América para cumplir su sueño de jugar en Europa
    1 mins

    Álvaro Fidalgo se va del América para cumplir su sueño de jugar en Europa

    Liga MX
    América vence al Necaxa tras las salidas de Fidalgo y Maximin
    2 mins

    América vence al Necaxa tras las salidas de Fidalgo y Maximin

    Liga MX
    Inesperado y de último momento: Fidalgo se va del América; vuelve a España
    2:06

    Inesperado y de último momento: Fidalgo se va del América; vuelve a España

    Liga MX
    Rafael Carioca, exjugador y campeón con Tigres, anuncia su retiro del futbol
    1 mins

    Rafael Carioca, exjugador y campeón con Tigres, anuncia su retiro del futbol

    Liga MX
    América vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    América vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    Monterrey vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    Monterrey vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX

    El medio campo del Betis cuenta con un viejo conocido en el futbol mexicano en Nelson Deossa, quien brillara con el conjunto del Pachuca antes de cumplir su sueño europeo en el balompié español.

    Andrés Vaca señala que Álvaro Fidalgo tendrá una férrea competencia interna con Deossa y el español Marc Roca, jugadores que ocupan posiciones similares a la del 'Maguito' en América.

    El Real Betis se encuentra en la sexta posición de la tabla general de LaLiga y buscará la victoria ante Valencia, en casa, este domingo como parte de la Jornada 22.

    Ya que Fidalgo necesita dos días más en México para poder concretar su papelo para obtener la nacionalidad mexicana, su debut con el Real Betis tendrá que esperar probablemente a los Cuartos de Final de la Copa del Rey o hasta la siguiente fecha de LaLiga.

    Relacionados:
    Liga MXÁlvaro FidalgoAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX