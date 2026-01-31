Álvaro Fidalgo es nuevo futbolista del Real Betis; tendrá competencia en su posición
El examericanista tendrá una dura competencia en el medio campo.
Tras el 'bombazo' de la salida de Álvaro Fidalgo de la Liga MX previo al partido de Jornada 4 ante Necaxa, ya se conoce el equipo al que reforzará el 'Maguito' en el resto del 2026.
De acuerdo con Mauricio Ymay, talento de TUDN, el nuevo club de Fidalgo es el Real Betis de LaLiga donde empezará de cero para poder ganarse un lugar como titular en la plantilla de Manuel Pellegrini.
El medio campo del Betis cuenta con un viejo conocido en el futbol mexicano en Nelson Deossa, quien brillara con el conjunto del Pachuca antes de cumplir su sueño europeo en el balompié español.
Andrés Vaca señala que Álvaro Fidalgo tendrá una férrea competencia interna con Deossa y el español Marc Roca, jugadores que ocupan posiciones similares a la del 'Maguito' en América.
El Real Betis se encuentra en la sexta posición de la tabla general de LaLiga y buscará la victoria ante Valencia, en casa, este domingo como parte de la Jornada 22.
Ya que Fidalgo necesita dos días más en México para poder concretar su papelo para obtener la nacionalidad mexicana, su debut con el Real Betis tendrá que esperar probablemente a los Cuartos de Final de la Copa del Rey o hasta la siguiente fecha de LaLiga.