Liga MX Álvaro Fidalgo es nuevo futbolista del Real Betis; tendrá competencia en su posición El examericanista tendrá una dura competencia en el medio campo.

Video ¡Confirmado! Este es el nuevo equipo de Álvaro Fidalgo en Europa

De acuerdo con Mauricio Ymay, talento de TUDN, el nuevo club de Fidalgo es el Real Betis de LaLiga donde empezará de cero para poder ganarse un lugar como titular en la plantilla de Manuel Pellegrini.

PUBLICIDAD

El medio campo del Betis cuenta con un viejo conocido en el futbol mexicano en Nelson Deossa, quien brillara con el conjunto del Pachuca antes de cumplir su sueño europeo en el balompié español.

Andrés Vaca señala que Álvaro Fidalgo tendrá una férrea competencia interna con Deossa y el español Marc Roca, jugadores que ocupan posiciones similares a la del 'Maguito' en América.

El Real Betis se encuentra en la sexta posición de la tabla general de LaLiga y buscará la victoria ante Valencia, en casa, este domingo como parte de la Jornada 22.