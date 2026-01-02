    Liga MX

    Hacia el Clausura 2026 y este es el tiempo que lleva cada equipo sin ser campeón

    Con Toluca como bicampeón, un nuevo semestre en la Liga MX comienza y varios equipos buscan quebrar el ayuno de títulos.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video El tiempo que lleva cada equipo sin ser campeón de cara al Clausura 2026

    El torneo Clausura 2026 de la Liga MX está por comenzar con Toluca como bicampeón y en un semestre previo al Mundial 2026 por lo que el formato de la Liguilla debió modificarse y no habrá Play-In en disputa además de que no se jugará con seleccionados.

    Si bien los últimos años fueron dominados por América, que consiguió el tricampeonato del futbol mexicano en Liga ahora parece que el cuadro escarlata está dispuesto a tomar esa estafeta con dos títulos seguidos más los de Campeón de Campeones y Campeones Cup.

    Pero hay muchos otros clubes que han pasado años sin que levanten el título de Liga de Primera División en México, uno de los más sonados es Chivas, que incluso se vio alcanzado en el palmarés por Toluca con 12 títulos de Liga MX y a punto de cumplir los 10 años de ayuno.

    EL TIEMPO QUE LLEVAN LOS EQUIPOS SIN GANAR UN TÍTULO DE LIGA MX

    Más allá de los años sin levantar la copa de la Liga MX, hay algunos clubes que incluso nunca lo han hecho, es el caso de Mazatlán FC, una franquicia nueva y que incluso se perfila a desaparecer, pues todo indica será comparada por Atlante para que los Potros vuelvan al máximo circuito.

    Otra escuadra que jamás ha levantado el título de Primera División en México es Atlético de San Luis, como tampoco lo ha hecho FC Juárez, que apenas cumplió 10 años de su fundación como actualmente se le conoce. Querétaro ya llegó a una Final pero tampoco ha logrado ser campeón de Liga.

    Los equipos que más tiempo llevan sin ser campeones del futbol mexicano en torneo de Liga son Puebla y Necaxa; ambos desde el siglo pasado, en el caso de La Franja con Manuel Lapuente, Que En Paz Descanse, como director técnico en la temporada 1989-1990.

    Este es el tiempo que lleva cada equipo sin ser campeón, del que más años suma sin hacerlo hasta el más reciente:

    • Puebla, 35 años
    • Necaxa, 27 años
    • Pumas, 14 años
    • Tijuana, 13 años
    • Chivas, 8 años
    • Santos Laguna, 7 años
    • Monterrey, 6 años
    • León, 5 años
    • Cruz Azul, 4 años
    • Pachuca, 3 años
    • Atlas, 3 años
    • Tigres, 2 años
    • América, 1 año
    Equipos que nunca han sido campeones de Liga MX:

    • Atlético de San Luis
    • FC Juárez
    • Querétaro
    • Mazatlán FC
    Liga MX

