Liga MX Nicolás Ibáñez no sabe por qué Tigres lo relegó, nunca se lo comunicaron El delantero de Cruz Azul rompió el silencio sobre lo que significó su salida del cuadro de la UANL.

Nicolás Ibáñez, nuevo jugador de Cruz Azul, habló de lo que fue su salida de Tigres para refozar a La Máquina en este Clausura 2026 de la Liga MX.

En entrevista exclusiva con Adrián Esparza Oteo de TUDN, el delantero argentino señaló lo que no le gustó de su partida del cuadro regiomontano.

NICO IBÁÑEZ ROMPE EL SILENCIO SOBRE TIGRES



A pregunta expresa sobre qué fue lo que pasó o si sintió algún tipo de injustica por parte de Tigres, Nicolás Ibáñez habló sin tapujos.

"Quizá nunca me llegué a acomodar como me hubiese gustado, nada más eso. Dolido no, no me gustó mucho, pero eso se lo tienes que preguntar a la directiva del por qué, no me lo dijeron a mi tampoco, ellos deben saber bien el por qué", inició el sudamericano.

Ibáñez dejó en claro que lo que no le gustó realmente de haber salido de un equipo como el de la UANL fue el cómo se comportaron con él y que su festejó no tuvo un mensaje entre líneas.

"Puede ser (las formas), no por mis excomapañeros ni la gente, pero si molestaron las formas en cómo me trató la directiva, no hubo una comunicación como me hubiese gustado a la hora de decirme las cosas, aparte de cómo se dio el partido, era muy duro y se vio bien, contento que se pudo ganar. Injusticia no, pero no me gustaron las formas en cómo se manejaron, simplemente eso".