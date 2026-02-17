    Liga MX

    Nicolás Ibáñez no sabe por qué Tigres lo relegó, nunca se lo comunicaron

    El delantero de Cruz Azul rompió el silencio sobre lo que significó su salida del cuadro de la UANL.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Su verdad! Nico Ibáñez habla de lo que no le gustó en Tigres

    Nicolás Ibáñez, nuevo jugador de Cruz Azul, habló de lo que fue su salida de Tigres para refozar a La Máquina en este Clausura 2026 de la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Cruz Azul presenta oficialmente a Nicolás Ibáñez como refuerzo para el Clausura 2026
    1 mins

    Cruz Azul presenta oficialmente a Nicolás Ibáñez como refuerzo para el Clausura 2026

    Liga MX
    Pumas registra la mejor ofensiva de Liga MX en el Clausura 2026
    1 mins

    Pumas registra la mejor ofensiva de Liga MX en el Clausura 2026

    Liga MX
    Miguel Borja rompe el silencio sobre su fichaje caído en Cruz Azul
    2 mins

    Miguel Borja rompe el silencio sobre su fichaje caído en Cruz Azul

    Liga MX
    Novia de Álvaro Fidalgo, Pilar Sánchez, conmueve con su despedida de México y América
    1 mins

    Novia de Álvaro Fidalgo, Pilar Sánchez, conmueve con su despedida de México y América

    Liga MX
    Francisco Rodríguez deja de ser técnico de Santos y ya tiene reemplazo
    2 mins

    Francisco Rodríguez deja de ser técnico de Santos y ya tiene reemplazo

    Liga MX
    Ebere explica la razón detrás de sus múltiples clubes
    1 mins

    Ebere explica la razón detrás de sus múltiples clubes

    Liga MX
    La petición que debería hacer Chivas y Vergara a Javier Aguirre y la Selección Mexicana
    1 mins

    La petición que debería hacer Chivas y Vergara a Javier Aguirre y la Selección Mexicana

    Liga MX
    El consejo de David Faitelson a Chivas para la Liguilla del Clausura 2026
    2:16

    El consejo de David Faitelson a Chivas para la Liguilla del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Toda la información al momento sobre Gilberto Mora!
    1:32

    ¡Toda la información al momento sobre Gilberto Mora!

    Liga MX
    Gabriel Milito ya superó a Matías Almeyda y a Veljko Paunovic al frente de Chivas
    1 mins

    Gabriel Milito ya superó a Matías Almeyda y a Veljko Paunovic al frente de Chivas

    Liga MX

    En entrevista exclusiva con Adrián Esparza Oteo de TUDN, el delantero argentino señaló lo que no le gustó de su partida del cuadro regiomontano.

    NICO IBÁÑEZ ROMPE EL SILENCIO SOBRE TIGRES


    A pregunta expresa sobre qué fue lo que pasó o si sintió algún tipo de injustica por parte de Tigres, Nicolás Ibáñez habló sin tapujos.

    "Quizá nunca me llegué a acomodar como me hubiese gustado, nada más eso. Dolido no, no me gustó mucho, pero eso se lo tienes que preguntar a la directiva del por qué, no me lo dijeron a mi tampoco, ellos deben saber bien el por qué", inició el sudamericano.

    Ibáñez dejó en claro que lo que no le gustó realmente de haber salido de un equipo como el de la UANL fue el cómo se comportaron con él y que su festejó no tuvo un mensaje entre líneas.

    "Puede ser (las formas), no por mis excomapañeros ni la gente, pero si molestaron las formas en cómo me trató la directiva, no hubo una comunicación como me hubiese gustado a la hora de decirme las cosas, aparte de cómo se dio el partido, era muy duro y se vio bien, contento que se pudo ganar. Injusticia no, pero no me gustaron las formas en cómo se manejaron, simplemente eso".

    Nico Ibáñez debutó con Tigres con gol en la Concacaf Champions Cup y repitió su 'estreno' goleador en la Liga MX el pasado fin de semana.

    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulNicolás Ibáñez