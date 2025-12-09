    Liga MX

    Atlante regresará a la primera división en el 2026

    Por su parte, Atlas inició el proceso de venta y León no dio señales de venta.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video La verdad de la supuesta venta del Mazatlán al Atlante para volver a Liga MX

    Atlante está muy cerca de regresar a la primera división del futbol mexicano luego de que Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, diera a conocer que el cuadro del Mazatlán llegó a un acuerdo para vender su franquicia a los Potros de Hierro.

    En conferencia de prensa tras la asamblea de dueños, Mikel Arriola señaló que el acuerdo está sujeto a condiciones, pero espera que se resuelva antes del verano del 2026.

    “El Club Mazatlán informó a la Asamblea de Dueños que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite para sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios"

    " TV Azteca, actual dueño del certificado del Mazatlán, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026”, detalló Mikel Arriola.

    Atlante no juega en primera división desde el 2014 cuando en el Clausura perdió la categoría y podría regresar al máximo circuito para el Apertura 2026 de la Liga MX y jugaría en la cancha del estadio Banorte junto con América y Cruz Azul.

    Por su parte, el Mazatlán ‘nació’ en el 2020 al adquirir la franquicia de Monarcas Morelia y en el poco tiempo de existencia solo ha podido clasificar en una ocasión al Play In.

    ATLAS INICIA PROCESO DE VENTA; LEÓN GUARDA SILENCIO

    El conjunto del Atlas podría cambiar de dueño en los próximos meses luego de que Mikel Arriola informará que los Rojinegros están proceso de venta con un banco de inversión.

    El Club Atlas informó a la Asamblea de Dueños que está en un proceso con un banco de inversión para efectos de llevar a cabo la venta que está en el proceso de revisión y recepción de ofertas… van encaminados a vender el 100%”, indicó el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

    De igual forma, Mikel Arriola informó que respecto a la venta de León no hubo señales por parte de la directiva, sin embargo, aun tienen tiempo de hacerlo.

    El Club León no manifestó nada al respecto no tenemos ningún dato de esa estructura en todo caso, no recibimos del León ninguna señal y todavía tenemos todo el 2026”, agregó.

