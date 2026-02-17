Liga MX Miguel Borja rompe el silencio sobre su fichaje caído en Cruz Azul El delantero del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, por fin habló de lo que pasó con La Máquina.

Video Miguel Borja rompe el silencio de su fichaje fallido en Cruz Azul

Miguel Borja, fichaje fallido de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga MX, rompió el silencio sobre lo que pasó con el cuadro de La Máquina al no dar su contratación.

En entrevista para VBar Caracol Radio, de Colombia, el sudamericano explicó que fue lo que realmente acontenció para que no se concretara su llegada a México.

LA VERDAD DE MIGUEL BORJA SOBRE CRUZ AZUL



Miguel Borja, actual jugador del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, relató de forma breve lo que sucedió con Cruz Azul, cuando solo esperaba una firma para ser elemento celeste.

"Llegué desde el 26 de diciembre con toda mi familia a México, era mi primera vez y fue en esa fecha porque quería conocer el país; ya teníamos todo coordinado con el presidente Víctor Velázquez. Hice los exámenes médicos, todo salió bien, pero el cupo que era lo más importante no estaba y se tardó demasiado.

"Mi familia tuvo mucha paciencia, al ver que no se daban las cosas, la primera fecha y la segunda pasó, llegó la tercera y todo se estaba saliendo de control, necesitaba ubicar a mi familia en casa, porque no había firmado el contrato federativo. El presidenre fue muy claro desde el primer día y que era importante que el cupo se abriera, eso no sucedió por temas ajenos y acepté una propuesta que nos habían dicho los primeros días de enero".

Acerca sobre los rumores que tuvo diferencias o que no era del agrado del técnico Nicolas Larcamón, el colombiano apuntó.

"Esas son especulaciones, yo llegué y demostré al profesor con cada entrenamiento los deseos y las ganas con las que llegué, uno siempre quiere retos, el 2026 lo visualicé porque el 2025 no fue el mejor, por eso llegué mucho antes a México, salió lo de acá, analizamos y fue una buena decisión la que tomamos".