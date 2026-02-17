Liga MX Puebla vs. América: así entrena Alejandro Zendejas rumbo a la Jornada 7 del Clausura 2026 El ofensivo de las Águilas se le vio junto a Dagoberto Espinoza en Coapa como parte de la preparación del club hacia su visita a La Franja.

Video ¿Reaparecerá Zendejas ante Puebla? Así entrena en Coapa

Puebla vs. América forma parte de la apertura de la Jornada 7 de la Liga MX Clausura 2026 el viernes 20 de febrero y para el cual se han levantado expectativas sobre un posible regreso de Alejandro Zendejas a las canchas, luego de una lesión que tuvo en el juego ante Monterrey en la Fecha 5.

Debido a molestias musculares, Alejandro Zendejas se perdió el Clásico Nacional frente a Chivas así como la vuelta de la Ronda 1 de la Concacaf Champions Cup, pero este martes se le vio entrenar parte de la sesión en Coapa a la par de los trabajos de grupo.

De acuerdo con información de Julio Ibáñez para TUDN, Zendejas primero lo hizo con sesión grupal y en la segunda parte del entrenamiento lo hizo por separado al igual que Dagoberto Espinoza, quien lleva meses de baja por una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Es por ello que Alejandro Zendejas levantó expectativas sobre un posible regreso a la cancha para este fin de semana frente a La Franja como parte de la Jornada 7 del futbol mexicano, cuando ambos llegan con derrotas de por medio.

AMÉRICA COMIENZA LA RECUPERACIÓN DE JUGADORES

Alan Cervantes ya trabaja de forma normal a las órdenes de André Jardine; sólo tuvo minutos en la Jornada 4 cuando las Águilas vencieron 4-0 al Necaxa y jugó de relevo por 18 minutos.

Mientras tanto, Israel Reyes y Thiago Espinosa no estuvieron en cancha por lo que su participación para el partido ante Puebla este viernes está en duda. El primero fue titular en el Clásico Nacional en Guadalajara y el uruguayo aún no debuta en la Liga MX.