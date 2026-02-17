    Liga MX

    Cruz Azul presenta oficialmente a Nicolás Ibáñez como refuerzo para el Clausura 2026

    El delantero argentino ya jugó con la Máquina Celeste y le hizo gol a su exequipo en la jornada anterior.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¿Habló de Tigres? Nico Ibáñez es presentado oficialmente por Cruz Azul

    El delantero argentino Nicolás Ibáñez fue presentado oficialmente por Cruz Azul como refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX.

    Aunque ya debutó en el torneo como Celeste anotándole a su exequipo, este día fue su conferencia de prensa, en la que mencionó que sí es un gran reto al llegar a uno de los grandes de México.

    Es un gran desafío para mí, es uno de los clubes más grandes del país y es lo que yo valoro que desde el primer momento mostraron mucho interés en mí, tanto el cuerpo técnico, la directiva, eh tenido otras ofertas, pero estaba convencido de que tenía que ser este el lugar donde yo volviera a ser lo que fui”.

    Nico fue cuestionado sobre su salida de Tigres, el jugador no quiso hablar al respecto, pero dijo que no sabe si es revancha, pero quiere dejar su nombre en la historia del club.

    “No sé si revancha, vengo a tratar de escribir mi historia, de poder seguir dejando mi nombre en el futbol mexicano y escribirlo en esta institución que es lo principal”.

    El siguiente encuentro de Nicolás Ibáñez y Cruz Azul será frente a Chivas, el líder del torneo, juego que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.

    Video Nico Ibáñez se presenta en la Liga MX marcándole a su ex
    Liga MXCruz AzulNicolás Ibáñez