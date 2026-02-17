Liga MX Novia de Álvaro Fidalgo, Pilar Sánchez, conmueve con su despedida de México y América Pilar Sánchez agradeció el cariño que ella y el futbolista recibieron desde su llegada al país en 2021.

Pilar Sánchez con Álvaro Fidalgo. Imagen Instagram



La salida de Álvaro Fidalgo del América sigue doliendo a los americanistas y la pareja del ahora futbolista del Betis, Pilar Sánchez, le echó limón a la herida al publicar una nostálgica carta de despedida.

La novia de Fidalgo agradeció a México, a la afición mexicana y al Club América por el cariño y las atenciones que recibieron desde su llegada al país en febrero del 2021.

“Hoy me despido de la que ha sido mi casa durante cinco años. México nos ha abrazado con un cariño inmenso, nos ha visto crecer y hacernos más fuertes juntos. Aquí hemos construido recuerdos que nos acompañarán toda la vida, hemos sido familia lejos de ‘casa’ y hemos conocido personas que ya son parte de nuestro corazón”, comienza diciendo la carta.

Pilar Sánchez y Álvaro Fidalgo se conocen desde niños y mantienen una relación larga de aproximadamente 12 años. Ella era la única familiar que tenía el Maguito en México.

“Siempre recordaré este país, esta ciudad y al Club América como parte de mi crecimiento personal. Gracias a cada persona que nos acompañó, que nos abrió su casa, que compartió celebraciones y también momentos difíciles.

“Me llevo mucho más de lo que me habría imaginado. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse pronto. México siempre será parte de mí”, concluyó Pilar Sánchez en la carta.

La despedida llega después de que Álvaro Fidalgo ya disputara tres partidos con el Betis, dos en LaLiga y uno en la Copa del Rey.

El Maguito de a poco se gana el corazón de la afición bética, incluso hizo llorar a un pequeño fan tras regalarle su camiseta luego de la victoria sobre el Mallorca, partido en el que participó en uno de los goles del Betis.