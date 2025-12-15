Liga MX Cuándo es la Liguilla de la Liga MX Clausura 2026 El formato de la Fase Final del próximo semestre en el futbol mexicano se modificó y estas son las fechas y rondas que se jugarán.

Video ¡Listas las fechas de la Liguilla del Clausura 2026!

Debido a la Copa del Mundo de la FIFA se modificó el formato de la Fase Final o Liguilla del futbol mexicano para el primer semestre del año con el fin de liberar presión y jugadores que sean seleccionados para los clubes que clasifiquen,

Incluso se prevé que los equipos participen en la Liguilla sin elementos seleccionables y con una modificación a la regla para los jugadores extranjeros que militen entre los clasificados.

Para la Liguilla de la Liga MX Clausura 2026 se confirmó la eliminación del Play-In, por lo que clasificarán los ocho mejores de la tabla de posiciones a los Cuartos de Final.

¿CUÁNDO ES LA LIGUILLA DE LA LIGA MX CLAUSUAR 2026?

La Fase Final o Liguilla ya tiene fechas para los partidos tanto de ida como de vuelta a partir de los Cuartos de Final, las Semifinales y la Final, donde Toluca será el campeón defensor en busca de emular lo conseguido por América, el tricampeonato, el primero en la historia de los torneos cortos.

Cabe recordar que el torneo Clausura 2026 se juega a la par de la Concacaf Champions Cup, que comienza a principios de febrero y concluye el último día de mayo a partido único.

Estas son las fechas en las que se jugará la Liguilla de la Liga MX Clausura 2026:

Cuartos de Final

Partidos de Ida: 2 y 3 de mayo

Partidos de Vuelta: 9 y 10 de mayo

Semifinales

Partidos de Ida: 13 y 14 de mayo

Partidos de vuelta: 16 y 17 de mayo

Final