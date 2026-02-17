Liga MX Francisco Rodríguez deja de ser técnico de Santos y ya tiene reemplazo El club verdiblanco tomó cartas en el asunto tras los malos resultados en el Torneo Clausura 2026.

Video Despiden al segundo técnico de la Liga MX en el Torneo Clausura 2026



Hay sacudida en Santos Laguna después de perder en casa ante Mazatlán (1-2) en la Jornada 6 y de los malos resultados en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Dani Velasco reportó para TUDN que Francisco Rodríguez Vílchez dejó de ser técnico de los Guerreros, mientras que Braulio Rodríguez dejó su cargo de director de gestión deportiva. La decisión fue confirmada por Santos más tarde a través de una conferencia de prensa.

Será Omar Tapia quien se quede como entrenador interino para los 11 partidos restantes del Clausura 2026 en lo que se consiga un nuevo estratega, señaló Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna.

“En este nuevo camino y nueva etapa encontramos a alguien que ha estado durante mucho tiempo en la institución, que se formó en Barcelona de la mano de la institución en una etapa distinta, que estuvo en la Selección Nacional y se sumó con nosotros el año pasado a fuerzas básicas y ese perfil es Omar Tapia”, mencionó el mandamás lagunero.

Mientras que en la gestión deportiva, Velasco informa que ya se está buscando un reemplazo, pero el club no tiene prisa, ya que se quiere tomar la decisión correcta, por lo que hay un plazo de 60 días para conseguirlo.

“Yo me voy a comprometer con la afición y con todos: haré los cambios necesarios para poder salir de esta situación, porque no nos ha bastado y no ha sido suficiente. Los esfuerzos no han sido suficientes y es momento de evolucionar y encontrar el camino al que queremos llegar”, añadió Aleco.

Francisco Rodríguez es el segundo técnico despedido en pleno Clausura 2026 tras Christian Ramírez en Mazatlán.

El español llegó a Santos Laguna para el Apertura 2025 y dirigió a los Guerreros en 25 partidos con saldo de seis victorias, tres empates y 16 derrotas.

En el Apertura 2025, el club lagunero finalizó en el onceavo lugar de la tabla con 20 puntos, a solo uno de meterse al Play-In.

Mientras que en el Clausura 2026, Santos es el único equipo que no ha podido ganar en seis jornadas y marcha en el último lugar con un punto.