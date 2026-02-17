Liga MX Pumas registra la mejor ofensiva de Liga MX en el Clausura 2026 Además, el equipo que dirige Efraín Juárez tiene entre sus filas al refuerzo más efectivo del torneo.

Pumas es la mejor ofensiva del Torneo Clausura 2026. Ningún otro club de la Liga MX ha hecho más goles en las primeras seis jornadas que el equipo de Efraín Juárez.

Pumas marcha en el tercer puesto de la tabla con 12 puntos y es uno de los tres equipos que marchan invictos en el Clausura 2026 junto al líder Chivas y al cuarto lugar Toluca.

El conjunto universitario ha anotado 12 goles en seis fechas y su líder goleador es el brasileño Juninho Vieira que hasta el momento es el refuerzo más efectivo del torneo.

Detrás del líder ofensivo Pumas, se encuentran Chivas y Cruz Azul, quienes registran 11 goles y se enfrentarán en la próxima jornada.

Mientras que, con 10 goles, están Monterrey, Tigres y Atlético de San Luis, quien tiene entre sus filas al líder de goleo, Joao Pedro, con seis tantos.

Pumas no anotaba 12 goles en las primeras seis jornadas desde el Clausura 2024, torneo que finalizó en el octavo lugar con 27 puntos y quedó eliminado en Cuartos de Final ante Cruz Azul.

Un torneo después, en el Apertura 2024, el club de la UNAM marcó 11 tantos en las primeras seis fechas; en el Clausura 2025 nueve goles; y en el Apertura 2025 seis dianas.

Pumas buscará mantener su invicto y racha goleadora en la Jornada 7 cuando reciba a Monterrey el próximo domingo 22 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario.