Así es completo el calendario de la Liga MX para el Clausura 2026
Conoce las fechas de los partidos del próximo certamen del futbol mexicano que iniciará el 9 de enero.
La Liga MX anunció el calendario de partidos para el Clausura 2026 que arrancará el próximo 9 de enero, a menos de un mes que Toluca fuera bicampeón en el Apertura 2025.
El Clausura 2026 contará con tres fechas dobles: la Jornada 2, Jornada 9 y la Jornada 16. Mientras que el Play-In no se realizará por aceptarse jugar la Liguilla sin seleccionados.
Los Cuartos de Final se jugarán del 2 al 10 de mayo; las Semifinales del 13 a 17 de mayo; y la Final se disputará del 21 a 24 de mayo.
CALENDARIO COMPLETO DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX
Para el Clausura 2026 de la Liga MX, cabe mencionar que habrá participación de clubes mexicanos en la Concacaf Champions Cup 2026.
Jornada 1
9, 10 y 11 de enero
- Atlas vs. Puebla, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Mazatlán vs. Juárez, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Tijuana vs. América, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Chivas vs. Pachuca, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- León vs. Cruz Azul, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Santos vs. Necaxa, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Monterrey vs. Toluca, sábado - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Pumas vs. Queréaro, domingo - 12:00 pm CT México/ 1:00 pm ET Estados Unidos
- Atlético de San Luis vs. Tigres, domingo - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos.
Jornada 2, DOBLE
13 y 14 de enero
- Pachuca vs. León, martes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Puebla vs. Mazatlán, martes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Necaxa vs. Monterrey, martes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Cruz Azul vs. Atlas, martes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Juárez vs. Chivas, martes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- América vs. Atlético de San Luis, miércoles - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Querétaro vs. Tijuana, miércoles - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Tigres vs. Pumas, miércoles - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Toluca vs. Santos, miércoles - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
Jornada 3
16, 17 y 18 de enero
- Mazatlán vs. Monterrey, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Chivas vs. Querétaro, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- Necaxa vs. Atlas, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- Tigres vs. Toluca, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Cruz Azul vs. Puebla, sábado - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Tijuana vs. Atlético de San Luis, sábado - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Pumas vs. León, domingo - 12:00 pm CT México/ 1:00 pm ET Estados Unidos
- Santos vs. Juárez, domingo - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- Pachuca vs. América, domingo - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos.
Amistosos Selección Mexicana
Jornada 4
30 y 31 de enero, 1 de febrero
- Puebla vs. Toluca, viernes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos.
- Pumas vs. Santos, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Juárez vs. Cruz Azul, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Atlas vs. Mazatlán, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- León vs. Tigres, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos.
- Monterrey vs. Tijuana, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- América vs. Necaxa, sábado - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Querétaro vs. Pachuca, domingo - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- Atlético de San Luis vs. Chivas, domingo - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos.
CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
- Forge vs. Tigres
- Olimpia vs. América
- San Diego vs. Pumas
- Xelajú vs. Monterrey
- Vancouver FC vs. Cruz Azul.
Jornada 5
6 y 7 de febrero
- Tigres vs. Santos, viernes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Necaxa vs. Atlético de San Luis, viernes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Tijuana vs. Puebla, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Mazatlán vs. Chivas, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Querétaro vs. León, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- Toluca vs. Cruz Azul, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- Atlas vs. Pumas, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Pachuca vs. Juárez, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- América vs. Monterrey, sábado - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos.
CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
- Pumas vs. San Diego
- Tigres vs. Forge
- América vs. Olimpia
- Monterrey vs. Xelajú
- Cruz Azul vs. Vancouver FC
Jornada 6
13, 14 y 15 de febrero
- Puebla vs. Pumas, viernes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Juárez vs. Necaxa, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Toluca vs. Tijuana, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Atlético de San Luis vs. Querétaro, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- Monterrey vs. León, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Pachuca vs. Atlas, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Chivas vs. América, sábado - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Santos vs. Mazatlán, domingo - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- Cruz Azul vs. Tigres, domingo - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos.
Jornada 7
20, 21 y 22 de febrero
- Tigres vs. Pachuca, viernes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Puebla vs. América, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Atlas vs. Atlético de San Luis, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- León vs. Santos, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Necaxa vs. Toluca, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Cruz Azul vs. Chivas, sábado - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Pumas vs. Monterrey, domingo - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- Querétaro vs. Juárez, domingo - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Tijuana vs. Mazatlán, domingo - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos.
Jornada 8
27 y 28 de febrero
- Mazatlán vs. Pachuca, viernes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Querétaro vs. Santos, viernes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Tijuana vs. Pumas, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Juárez vs. Atlas, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Atlético de San Luis vs. Puebla, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- Toluca vs. Chivas, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- León vs. Necaxa, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Monterrey vs. Cruz Azul, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- América vs. Tigres, sábado - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos.
Jornada 9, DOBLE
3 y 4 de marzo / reprogramado 18 de marzo
- Pachuca vs. Necaxa, martes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Santos vs. Cruz Azul, martes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Atlético de San Luis vs. Mazatlán, martes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Pumas vs. Toluca, martes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Monterrey vs. Querétaro, miércoles - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Puebla vs. Tigres, miércoles - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Atlas vs. Tijuana, miércoles - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- América vs. Juárez, miércoles - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Chivas vs. León, miércoles - 8:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos.
Jornada 10
6, 7 y 8 de marzo
- Mazatlán vs. León, viernes - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Necaxa vs. Pumas, viernes - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Pachuca vs. Puebla, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- Cruz Azul vs. Atlético de San Luis, sábado - 5:00 pm CT México/ 6:00 pm ET Estados Unidos
- Atlas vs. Chivas, sábado - 7:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Tigres vs. Monterrey, sábado - 9:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos
- Querétaro vs. América, domingo - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- Toluca vs. Juárez, domingo - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Tijuana vs. Santos, domingo - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos.
CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
Jornada 11
13, 14 y 15 de marzo
- Puebla vs. Necaxa, viernes - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Tigres vs. Querétaro, viernes - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Juárez vs. Monterrey, viernes - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Atlético de San Luis vs. Pachuca, sábado - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- Chivas vs. Santos, sábado - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- León vs. Tijuana, sábado - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Toluca vs. Atlas, sábado - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Pumas vs. Cruz Azul, sábado - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- América vs. Mazatlán, domingo - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos.
CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
Jornada 12
20, 21 y 22 de marzo
- Necaxa vs. Tijuana, viernes - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos.
- Mazatlán vs. Cruz Azul, viernes - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Atlas vs. Querétaro, sábado - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- Pachuca vs. Toluca, sábado - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- Atlético de San Luis vs. León, sábado - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Monterrey vs. Chivas, sábado - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Pumas vs. América, sábado - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Santos vs. Puebla, domingo - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- Juárez vs. Tigres, domingo - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos.
FECHA FIFA MARZO
- México vs. Portugal
- México vs. Bélgica
Jornada 13
3, 4 y 5 de abril
- Puebla vs. Juárez, viernes - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Necaxa vs. Mazatlán, viernes - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Tijuana vs. Tigres, viernes - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Monterrey vs. Atlético de San Luis, sábado - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- León vs. Atlas, sábado - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Cruz Azul vs. Pachuca, sábado - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Santos vs. América, sábado - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Querétaro vs. Toluca, sábado - 6:00 pm CT México/ 8:00 pm ET Estados Unidos
- Chivas vs. Pumas, domingo - 8:00 pm CT México/ 10:00 pm ET Estados Unidos.
CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
Jornada 14
10, 11 y 12 de abril
- Puebla vs. León, viernes - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Juárez vs. Tijuana, viernes - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Querétaro vs. Necaxa, sábado - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- Tigres vs. Chivas, sábado - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- Atlas vs. Monterrey, sábado - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Pachuca vs. Santos, sábado - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- América vs. Cruz Azul, sábado - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Pumas vs. Mazatlán, domingo - 12:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- Toluca vs. Atlético de San Luis, domingo - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos.
CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
Jornada 15
17, 18 y 19 de abril
- Atlético de San Luis vs. Pumas, viernes - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Mazatlán vs. Querétaro, viernes - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Necaxa vs. Tigres, viernes - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Cruz Azul vs. Tijuana, sábado - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- Chivas vs. Puebla, sábado - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Monterrey vs. Pachuca, sábado - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- León vs. Juárez, sábado - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- América vs. Toluca, sábado - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Santos vs. Atlas, domingo - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos.
Jornada 16, DOBLE
21 y 22 de abril
- Querétaro vs. Cruz Azul, martes - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Pumas vs. Juárez, martes - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- León vs. América, martes - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Monterrey vs. Puebla, martes - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Atlas vs. Tigres, miércoles - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Atlético de San Luis vs. Santos, miércoles - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Mazatlán vs. Toluca, miércoles - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Necaxa vs. Chivas, miércoles - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Tijuana vs. Pachuca, miércoles - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos.
Jornada 17
24, 25 y 26 de abril
- Puebla vs. Querétaro, viernes - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Pachuca vs. Pumas, sábado - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- Tigres vs. Mazatlán, sábado - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- Chivas vs. Tijuana, sábado - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- Toluca vs. León, sábado - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos
- América vs. Atlas, sábado - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Juárez vs. Atlético de San Luis, sábado - 9:00 pm CT México/ 11:00 pm ET Estados Unidos
- Santos vs. Monterrey, domingo - 5:00 pm CT México/ 7:00 pm ET Estados Unidos
- Cruz Azul vs. Necaxa, domingo - 7:00 pm CT México/ 9:00 pm ET Estados Unidos.
CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
CUARTOS DE FINAL
2 y 3 de mayo - Juegos de Ida
CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
CUARTOS DE FINAL
9 y 10 de mayo - Juegos de Vuelta
SEMIFINALES
13 a 17 de mayo
FINAL
21 y 24 de mayo