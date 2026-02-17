Liga MX Ebere explica la razón detrás de sus múltiples clubes El nuevo jugador de Cruz Azul aseguró que no le teme a la competencia que hay en la Máquina

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Misterio resuelto! Ebere explica por qué jugó en tantos equipos en Brasil

El refuerzo de Cruz Azul, Christian Ebere, reveló el por qué ha jugado en muchoas equipos a lo largo de su carrera luego de que fuera cuestionario por su inestabilidad en los clubes que ha defendido.

PUBLICIDAD

En entrevista para TUDN, el atacante nigeriano contó que una de las causas por las que desfiló por varios equipos es por un problema que tenía con uno de ellos.

“Sí, cada quien tiene su camino, yo tuve ese y me puede seguir en otro lado, sé que ya jugué en bastantes equipos, con cinco, pero yo tuve un problema con un representante y luego tuve a otra que es mujer y que me ayudó para recomenzar en un equipo chico, jugué en ese equipo, terminé segundo goleador del campeonato y todo empezó a mejorar y ese equipo me dio tres años de contrato, pero no podía vender y solo prestar, entonces por eso jugué en bastantes equipos, hasta que me compró Plaza Colonia y luego Nacional compró un porcentaje y hasta llegar a México”, detalló Ebere.

SIN PROBLEMAS POR LA COMPETENCIA EN CRUZ AZUL

Christian Ebere, quien ya tuvo minutos con Cruz Azul en Concacaf y en Liga MX aseguró que el puede adaptarse a cualquier sistema y que por eso no le teme a la competencia con los otros atacantes de la Máquina.

“No tengo problema con estos delanteros que son buenos jugadores, tienen calidad y yo solo entreno, el entrenador es el que toma la decisión, el decide la posición que prefiera para jugar, yo puedo jugar de 9, doble 9, por izquierda o derecha, en un partido podemos jugar los tres que ya se vio en Concacaf… no tengo problema de donde me puedan usar”, agregó.