Liga MX ¿Ya no es el Piojo? Así se 'identifica' Roberto Alvarado y Chivas El jugador del Guadalajara se sumó a la tendencia de los Therians después del triunfo en el Clásico.

Video No que eran Chivas; así se identifican los Rojiblancos

En los últimos días se han revolucionados las redes sociales por el tema de los Therians y Roberto Alvarado se sumó a la tendencia luego del triunfo de Chivas sobre América en el Clásico Nacional.

En un video publicado por el conjunto Rojiblanco, el ‘Piojo’ aseguró que los jugadores del Guadalajara son unos perros.

“ Un dato curioso, todos los de las Chivas son therian. Porque son unos perros para jugar”, mencionó ‘seriamente’ Roberto Alvarado.

Esto se dio luego de que las Chivas sumen en el Clausura 2026 seis triunfos de manera consecutiva que los mantiene como líderes de la Liga MX.

¿QUÉ SON LOS THERIANS?

La tendencia que se ha vuelto viral se trata de personas que se identifican espiritualmente, psicológicamente o simbólico con un animal.

Para estas personas que se identifican así no es un juego ni un disfraz.