    Liga MX

    ¿Ya no es el Piojo? Así se 'identifica' Roberto Alvarado y Chivas

    El jugador del Guadalajara se sumó a la tendencia de los Therians después del triunfo en el Clásico.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video No que eran Chivas; así se identifican los Rojiblancos

    En los últimos días se han revolucionados las redes sociales por el tema de los Therians y Roberto Alvarado se sumó a la tendencia luego del triunfo de Chivas sobre América en el Clásico Nacional.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Nicolás Ibáñez no sabe por qué Tigres lo relegó, nunca se lo comunicaron
    1 mins

    Nicolás Ibáñez no sabe por qué Tigres lo relegó, nunca se lo comunicaron

    Liga MX
    Cruz Azul presenta oficialmente a Nicolás Ibáñez como refuerzo para el Clausura 2026
    1 mins

    Cruz Azul presenta oficialmente a Nicolás Ibáñez como refuerzo para el Clausura 2026

    Liga MX
    Pumas registra la mejor ofensiva de Liga MX en el Clausura 2026
    1 mins

    Pumas registra la mejor ofensiva de Liga MX en el Clausura 2026

    Liga MX
    Miguel Borja rompe el silencio sobre su fichaje caído en Cruz Azul
    2 mins

    Miguel Borja rompe el silencio sobre su fichaje caído en Cruz Azul

    Liga MX
    Novia de Álvaro Fidalgo, Pilar Sánchez, conmueve con su despedida de México y América
    1 mins

    Novia de Álvaro Fidalgo, Pilar Sánchez, conmueve con su despedida de México y América

    Liga MX
    Francisco Rodríguez deja de ser técnico de Santos y ya tiene reemplazo
    2 mins

    Francisco Rodríguez deja de ser técnico de Santos y ya tiene reemplazo

    Liga MX
    Ebere explica la razón detrás de sus múltiples clubes
    1 mins

    Ebere explica la razón detrás de sus múltiples clubes

    Liga MX
    La petición que debería hacer Chivas y Vergara a Javier Aguirre y la Selección Mexicana
    1 mins

    La petición que debería hacer Chivas y Vergara a Javier Aguirre y la Selección Mexicana

    Liga MX
    El consejo de David Faitelson a Chivas para la Liguilla del Clausura 2026
    2:16

    El consejo de David Faitelson a Chivas para la Liguilla del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Toda la información al momento sobre Gilberto Mora!
    1:32

    ¡Toda la información al momento sobre Gilberto Mora!

    Liga MX

    En un video publicado por el conjunto Rojiblanco, el ‘Piojo’ aseguró que los jugadores del Guadalajara son unos perros.

    Un dato curioso, todos los de las Chivas son therian. Porque son unos perros para jugar”, mencionó ‘seriamente’ Roberto Alvarado.

    Esto se dio luego de que las Chivas sumen en el Clausura 2026 seis triunfos de manera consecutiva que los mantiene como líderes de la Liga MX.

    ¿QUÉ SON LOS THERIANS?

    La tendencia que se ha vuelto viral se trata de personas que se identifican espiritualmente, psicológicamente o simbólico con un animal.

    Para estas personas que se identifican así no es un juego ni un disfraz.

    Video Chivas con lugar privilegiado en la historia con este Clausura 2026
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraRoberto Alvarado