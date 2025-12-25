    Liga MX

    Alexis Vega presume sus regalos de Navidad

    El delantero del Toluca sigue festejado el bicampeonato que consiguió hace unos días.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video ¡Él lo dijo en video! La insólita cantidad que cuesta el 'outfit' de Alexis Vega

    Alexis Vega sigue de fiesta tras el bicampeonato con el Toluca y presumió los ‘regalos’ que le dio Santa Claus en esta Navidad que provocaron que otras figuras reaccionaran.

    A través de su cuenta de Instagram, el atacante de los Diablos Rojos publicó una serie de fotografías en donde Alexis Vega aparece en su cama junto con todos los títulos que ganó en el 2025.

    Los trofeos del C lausura 2025, Apertura 2025, Campeón de Campeones, la Campeones Cup y los balones de oro de la Liga MX lucen en las fotografías que fueron acompañados con el texto: “¿Y a ustedes qué les trajo santa?”.

    Tras la publicación del futbolista del Toluca, Santiago Gimenez no dudó en reaccionar y llamó “leyenda” a Alexis Vega.

    Maxi Araujo también le dejó un mensaje a su excompañero por todo lo logrado en el 2025 con los Diablos Rojos.

    Al momento Alexis Vega se encuentra de vacaciones y será a principios de enero cuando regrese a los entrenamientos de cara Clausura 2026 y a la próxima Copa del Mundo.

    Video ¡Navidad a lo Alexis Vega! El increíble detalle en el desfile del campeón Toluca
    Liga MXTolucaAlexis Vega

