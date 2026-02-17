Liga MX Anthony Martial será baja un mes en Monterrey por lesión de hombro El francés sufrió una luxación en el partido ante León en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Video Llegan las malas noticias: Este tiempo estará fuera Anthony Martial en Rayados

Anthony Martial se lesionó el hombro derecho en el partido de Monterrey vs. León y este martes se dio a conocer el tiempo estimado de baja del delantero.

De acuerdo a información de Diego Medina de TUDN, el francés se perderá al menos un mes, aunque la buena noticia es que evito ser operado por esa lesión.

"Malas noticias en Monterrey y se ha confirmado el tiempo que estará fuera el atacante francés Anthony Martial, en cualquier momento se hará oficial por el club. Será el menos un mes el que estará fuera de las canchas el delantero europeo".

En el calendario de Monterrey en este Clausura 2026 de la Liga MX y sumado el que tiene en la Concacaf Champions Cup, Martial no verá acción en alrededor

"Cuatro partidos de Liga y dos de la Concacaf en Octavos de Final ante Cruz Azul, y en medio el Clásico Regio ante Tigres del 7 de marzo en la cancha del Estadio Universitario".

Pumas vs. Monterrey , jornada 7 Clausura 2026

, jornada 7 Clausura 2026 Monterrey vs. Cruz Azul , jornada 8 Clausura 2026

, jornada 8 Clausura 2026 Monterrey vs. Querétaro , jornada 9 Clausura 2026

, jornada 9 Clausura 2026 Tigres vs. Monterrey , jornada 10 Clausura 2026

, jornada 10 Clausura 2026 Serie de Octavos de Final de Concacaf Champions Cup vs. Cruz Azul.*