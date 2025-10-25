Cabe recordar que incluso como entrenador de la Selección Mexicana conquistó el primer título oficial de un torneo dela FIFA, la Copa Confederaciones 1999 que conquistó en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) tras vencer a Brasil.

PUBLICIDAD

Como jugador vistió las playeras de Monterrey, Necaxa, Puebla y Atlas; incluso con el conjunto necaxista fue subcampeón de goleo con 20 anotaciones en la campaña 1966-67 de acuerdo con el historiador Erik Lugo.

Como director técnico fue multicampeón con Puebla y Necaxa, además de también ganar una Liga con América tras varios años de ayuno. También dirigió a Tigres, Ángeles, Atlante y Cruz Azul.

El cuadro de La Franja ganó un título de Liga, una Copa México, un Campeón de Campeones y una Concacaf Liga de Campeones. Con Necaxa logró el bicampeonato de Liga, una Copa México, un Campeón de Campeones y una Recopa de la Concacaf.

Con las Águilas del América ganó una Liga y lo hizo ante Necaxa, además de una Concacaf Liga de Campeones. Su palmarés se enriqueció con la Copa Oro en 1998 y la Copa Confederaciones en 1999 al mando de la Selección Mexicana. Además, fue investido al Salón de la Fama del Futbol en 2014.