Liga MX Atlas vs. Chivas: Efraín Álvarez cuenta lo que Amaury Vergara les pide para el Clásico Tapatío El ofensivo de Chivas busca el gol ante Atlas en lo que antes “era nuestra casa”, el Estadio Jalisco, como parte de la Jornada 10 del Clausura 2026.

Video Efraín Álvarez cuenta lo que les dijo “el patrón” rumbo al Clásico Tapatío

Atlas vs. Chivas se juega este fin de semana como parte de la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026 y de cara a este partido Efraín Álvarez habló acerca de lo que les pidió el dueño del Rebaño, Amaury Vergara, como parte de la motivación para conseguir los tres puntos.

Esta edición del Clásico Tapatío se juega en el Estadio Jalisco de Guadalajara y buscarán repetir la dosis que consiguieron en el torneo pasado cuando el Rebaño se impuso 4-1 pero en el Estadio Akron, una de las sedes para el Mundial 2026. El último Clásico Tapatío disputado en el Jalisco fue en el Clausura 2025 y acabó empatado 1-1.

“ Gol es gol y más en un Clásico en la casa que es de ellos y que antes era nuestra, sería especial”, calentó Efraín Álvarez el Clásico Tapatío en un semestre en el que ya ganaron al América el Clásico Nacional.

“Los Clásicos son para ganar, estaba hablando con el patrón (Amaury Vergara) y dijo tenemos que ganar sí o sí, es así, es presión pero tenemos que ir a darle alegría a la afición que están apoyándonos y tenemos que ganar”, indicó Efraín Álvarez en conferencia de prensa este miércoles.

LA SEGURIDAD EN EL CLÁSICO TAPATÍO EN UN SEMESTRE CON MIRAS AL MUNDIAL 2026

No se puede tapar el sol con un dedo el tema de la seguridad, sobre todo luego de los hechos de hace unas semanas en las que la Perla Tapatía sufrió los embates e la lucha contra el crimen organizado, algo que José Castillo dese ano alcance al futbol y para ello deben ser un ejemplo para la sociedad y afición.

“Como personas con visibilidad y exposición tenemos que mandar este tipo de mensajes contundentes, en una institución con tantos valores, en este tipo de escenarios debemos demostrar la grandeza de la institución y el deporte es un espacio maravilloso para crecer y enfrentarte a situaciones adversas, motivo de unión y orgullo, es una oportunidad para que se lleve a cabo este clásico sin contratiempo y que eso sea el protagonista y no cosas extra cancha”, indicó José Castillo.

Finalmente, Efraín Álvarez habló sobre la posibilidad de formar parte de la convocatoria final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 que dirige Javier Aguirre e indicó que Chivas no se verá afectado en la Liguilla ante la ausencia de los seleccionados.