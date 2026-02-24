    Mundial 2026

    Claudia Sheinbaum da garantías de seguridad en México para Mundial 2026

    La mandataria fue cuestionada tras la ola de violencia que se vivió en el país en las últimas horas.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Presidenta de México se pronuncia sobre el Mundial 2026 por caída de El Mencho

    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, habló acerca del Mundial 2026 tras la ola de violencia que provocó la reprogramación del Querétaro vs. Juárez de la Liga MX y el Clásico Chivas vs. América de la Liga MX Femenil.

    En su habitual conferencia de " La Mañanera" de este martes 24 de febrero, la mandataria fue cuestionada sobre las garantías que puedan o no existir en México, en materia de seguridad, para visitantes en la Copa del Mundo.

    "Todas las garantías, ningún riesgo", fue lo que respondió de manera tajante la president tras la pregunta en la recta final de su conferencia de prensa.

    LA FIFA PENDIENTE DEL TEMA DE SEGURIDAD EN MÉXICO


    Rumbo al Repechaje Intercontinental que se jugará en México, tanto en Guadalajara como en Monterrey, TUDN pudo saber que delegaciones de República de Congo, Jamaica y Nueva Caledonia esperan información sobre el tema de seguridad y existe incertidumbre.

    De acuerdo a información de Erick López, reportero en La Perla Tapatía, las tres federaciones esperan mandar una comitiva para tema de logística, esto debido a su presencia en tierras jaliscienses para el mes de marzo.

    "República del Congo estará a la espera, pero los dos primeros al menos tienen presupuestado en los próximos días que gente de sus delegaciones esté en la ciudad de Guadalajara para establecer o terminar de establecer temas de logística de operación, de hospedaje, de entrenamientos y un sin fin de cosas que necesitan las dos selecciones.

    "Hay nerviosismo, hay preocupación con estas selecciones y todavía se encuentran a la espera de lo que autoridades federales, gubernamentales y del estado de Jalisco, incluso municipales puedan hacerles llegar mediante el comité organizador, mediante la propia FIFA y sus federaciones".

    Video Suspenden Clásico entre Chivas y América como medida de seguridad
    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026

