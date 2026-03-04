Liga MX Aficionados de Toluca son bañados con cerveza durante el partido vs. Pumas En las gradas del Olímpico Universitario casi se desata una pelea entre fans de ambos equipos.



Durante el partido entre Pumas y Toluca en el estadio Olímpico Universitario, a ficionados de los Diablos Rojos fueron bañados con cerveza por parte de los seguidores locales que casi provoca una pelea en las gradas.

A través de redes sociales se hizo viral un video donde se aprecia el momento en el que algunas personas arrojan cerveza y vasos a dos fans del Toluca que se encontraban aparentemente celebrando.

De igual forma se ve a seguidores de P umas pidiendo que saquen a los visitantes ya que habrían estado burlándose y provocando a los aficionados auriazules.

No sería la primera vez que hay problemas en el Olímpico Universitario entre aficionados rivales y al momento no se han dado más detalles de lo ocurrido en las gradas del estadio.

Toluca derrotó a Pumas como parte de la jornada 9 del Clausura 2026 para quitarle a los auriazules el invicto en el torneo.