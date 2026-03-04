Liga MX América vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 9 a disputarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Este miércoles 4 de marzo el Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario del enfrentamiento entre América y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX del Clausura 2026.

En duelos directos entre ambos equipos, Bravos rescató un punto en su último frente en el Apertura 2025 tras empatar 1-1; sin embargo, las Águilas como locales golearon 4-0 en su último compromiso entre sí.

Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. FC JUÁREZ DE LA JORNADA 9

América llega a este juego con una derrota en casa frente a Tigres que echó por la borda la ilusión del 0-4 en su visita al Puebla dos fechas atrás.

Por su parte, FC Juárez derrotó en casa al Atlas y tiene un juego pendiente, el de la Jornada 7 ante Querétaro, por lo que sus estadísticas pueden mejorar más adelante, aunque ante el cuadro de Coapa será un duelo complicado no sólo por la jerarquía, sino porque los de Jardine son la segunda mejor defensiva.

Cuándo es el América vs. FC Juárez: el juego es este miércoles 4 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

el juego es este miércoles 4 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes. A qué hora es el América vs. FC Juárez : el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el América vs. FC Juárez: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.