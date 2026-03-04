    Liga MX

    América vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 9 a disputarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026


    Este miércoles 4 de marzo el Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario del enfrentamiento entre América y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX del Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Atlas vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    2 mins

    Atlas vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    Monterrey vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    2 mins

    Monterrey vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    Puebla vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    2 mins

    Puebla vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    Aficionados de Toluca son bañados con cerveza durante el partido vs. Pumas
    1 mins

    Aficionados de Toluca son bañados con cerveza durante el partido vs. Pumas

    Liga MX
    Efraín Juárez tras perder con Toluca: "Enfrentamos al mejor equipo de la Liga MX"
    2 mins

    Efraín Juárez tras perder con Toluca: "Enfrentamos al mejor equipo de la Liga MX"

    Liga MX
    Toluca, bicampeón e invicto no para: Mohamed señala que el techo de su equipo está lejos
    1 mins

    Toluca, bicampeón e invicto no para: Mohamed señala que el techo de su equipo está lejos

    Liga MX
    Robert Morales hizo recordar al 'Toro' Fernández con falla garrafal vs. Toluca
    1 mins

    Robert Morales hizo recordar al 'Toro' Fernández con falla garrafal vs. Toluca

    Liga MX
    Resumen | Atlético San Luis aprovecha y golea a Mazatlán
    9:59

    Resumen | Atlético San Luis aprovecha y golea a Mazatlán

    Liga MX
    ¡Doblete! Joao Pedro liquida el partido con el cabezazo
    1:33

    ¡Doblete! Joao Pedro liquida el partido con el cabezazo

    Liga MX
    ¡No contó! Hubo mano de Chuy Medina en el remate y anularon el gol
    1:54

    ¡No contó! Hubo mano de Chuy Medina en el remate y anularon el gol

    Liga MX

    En duelos directos entre ambos equipos, Bravos rescató un punto en su último frente en el Apertura 2025 tras empatar 1-1; sin embargo, las Águilas como locales golearon 4-0 en su último compromiso entre sí.

    Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. FC JUÁREZ DE LA JORNADA 9

    América llega a este juego con una derrota en casa frente a Tigres que echó por la borda la ilusión del 0-4 en su visita al Puebla dos fechas atrás.

    Por su parte, FC Juárez derrotó en casa al Atlas y tiene un juego pendiente, el de la Jornada 7 ante Querétaro, por lo que sus estadísticas pueden mejorar más adelante, aunque ante el cuadro de Coapa será un duelo complicado no sólo por la jerarquía, sino porque los de Jardine son la segunda mejor defensiva.

    • Cuándo es el América vs. FC Juárez: el juego es este miércoles 4 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes.
    • A qué hora es el América vs. FC Juárez: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el América vs. FC Juárez: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaFC Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX