Liga MX Efraín Juárez tras perder con Toluca: "Enfrentamos al mejor equipo de la Liga MX" El director técnico del conjunto universitario señala que no se debe festejar una derrota, pero que tiene buenas sensaciones de su escuadra.

Efraín Juárez, director técnico de Pumas, reconoció la labor de su equipo en el partido ante Toluca de la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, a pesar de perder el invicto.

De hecho, el estratega universitario resaltó que su escuadra perdió ante el mejor equipo de la Liga MX a su juicio, al tratarse del bicampeón y, ahora, el único conjunto que no ha perdido en la presente campaña.

"Nunca te vas satisfecho cuando el resultado no se da, pero hoy enfrentamos al mejor equipo de la liga, al bicampeón, con un DT de mucha experiencia, lo vimos a los ojos de tú a tú, goles de otro partido, calidad pura, y el tercero, con esa inercia, van con la búsqueda del partido y nosotros con desatención.

"Yo puedo contar las mías, nos pudimos ir 2-0 o 3-1, es un partido de futbol, con dos equipos ofensivos que no nos guardamos nada, jamás voy a echar el equipo para atrás, quería el resultado y no me arrepiento y estoy contento con mi decisión, hay qué aprender, todavía hay detalles qué seguir, es un momento de detalles finos de futbol, hay qué ser bastante específicos", agregó.

Efraín Juárez hizo un pequeño balance de lo que significa estar al frente de Pumas después de cumplir un año como timonel universitario.