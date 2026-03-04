El portero del América, Luis Ángel Malagón, se avienta palomazo con motivo de su cumpleaños
El guardameta del América se aventó este corrido como parte de las celebraciones por su cumple 29.
Luis Ángel Malagón celebró el pasado 2 de marzo su cumpleaños número 29 y lo hizo de una manera discreta y amena, pues un grupo que amenizó los festejos presumió en redes sociales un video en el que se ve al portero de las Águilas del América aventándose un ‘palomazo’.
Quien también pelea por un lugar en la portería titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 celebró tras la derrota del América frente a Tigres dentro de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026, pero lejos de los festejos extravagantes, todo parece quedar de manera íntima y discreta.
No por ello evitó festejar su cumpleaños con música en vivo e incluso dejó su calidad futbolística para dar paso a la histriónica en un video que de inmediato se viralizó días después de su ‘diablo’.
Ahora, tanto Luis Ángel Malagón como el América se concentran para su partido de la jornada doble, Fecha 9, ante FC Juárez en lo que es su segundo partido consecutivo en el estadio Ciudad de los Deportes.
Malagón, junto a su zaga, tiene a las Águilas como el segundo mejor equipo a la defensiva con sólo siete goles permitidos y por detrás del Toluca, con cuatro tantos admitidos en lo que va de la Liga MX Clausura 2026.
De ser considerado por Javier Aguirre en la Selección Mexicana, todo indica que Malagón no jugará la Liguilla en caso de que clasifique América, pues deberá reportar junto al resto de los seleccionados para mayo en acuerdo entre la Femexfut y los dueños de los equipos en la Liga MX.