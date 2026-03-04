Liga MX El portero del América, Luis Ángel Malagón, se avienta palomazo con motivo de su cumpleaños El guardameta del América se aventó este corrido como parte de las celebraciones por su cumple 29.

Luis Ángel Malagón celebró el pasado 2 de marzo su cumpleaños número 29 y lo hizo de una manera discreta y amena, pues un grupo que amenizó los festejos presumió en redes sociales un video en el que se ve al portero de las Águilas del América aventándose un ‘palomazo’.

No por ello evitó festejar su cumpleaños con música en vivo e incluso dejó su calidad futbolística para dar paso a la histriónica en un video que de inmediato se viralizó días después de su ‘diablo’.

Ahora, tanto Luis Ángel Malagón como el América se concentran para su partido de la jornada doble, Fecha 9, ante FC Juárez en lo que es su segundo partido consecutivo en el estadio Ciudad de los Deportes.

Malagón, junto a su zaga, tiene a las Águilas como el segundo mejor equipo a la defensiva con sólo siete goles permitidos y por detrás del Toluca, con cuatro tantos admitidos en lo que va de la Liga MX Clausura 2026.