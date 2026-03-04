    Liga MX

    El portero del América, Luis Ángel Malagón, se avienta palomazo con motivo de su cumpleaños

    El guardameta del América se aventó este corrido como parte de las celebraciones por su cumple 29.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video El portero del América, Luis Ángel Malagón, se avienta palomazo en su cumpleaños

    Luis Ángel Malagón celebró el pasado 2 de marzo su cumpleaños número 29 y lo hizo de una manera discreta y amena, pues un grupo que amenizó los festejos presumió en redes sociales un video en el que se ve al portero de las Águilas del América aventándose un ‘palomazo’.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Venta del Atlas: José Miguel Bejos es el candidato más avanzado, confirma Irarragorri
    1 mins

    Venta del Atlas: José Miguel Bejos es el candidato más avanzado, confirma Irarragorri

    Liga MX
    Paulo Víctor, del tricampeonato con América a dirigir a la Selección de Brasil
    2 mins

    Paulo Víctor, del tricampeonato con América a dirigir a la Selección de Brasil

    Liga MX
    Atlas vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    2 mins

    Atlas vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    América vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    1 mins

    América vs. FC Juárez: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    Monterrey vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    2 mins

    Monterrey vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    Puebla vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026
    2 mins

    Puebla vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026

    Liga MX
    Aficionados de Toluca son bañados con cerveza durante el partido vs. Pumas
    1 mins

    Aficionados de Toluca son bañados con cerveza durante el partido vs. Pumas

    Liga MX
    Efraín Juárez tras perder con Toluca: "Enfrentamos al mejor equipo de la Liga MX"
    2 mins

    Efraín Juárez tras perder con Toluca: "Enfrentamos al mejor equipo de la Liga MX"

    Liga MX
    Toluca, bicampeón e invicto no para: Mohamed señala que el techo de su equipo está lejos
    1 mins

    Toluca, bicampeón e invicto no para: Mohamed señala que el techo de su equipo está lejos

    Liga MX
    Robert Morales hizo recordar al 'Toro' Fernández con falla garrafal vs. Toluca
    1 mins

    Robert Morales hizo recordar al 'Toro' Fernández con falla garrafal vs. Toluca

    Liga MX

    Quien también pelea por un lugar en la portería titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 celebró tras la derrota del América frente a Tigres dentro de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026, pero lejos de los festejos extravagantes, todo parece quedar de manera íntima y discreta.

    No por ello evitó festejar su cumpleaños con música en vivo e incluso dejó su calidad futbolística para dar paso a la histriónica en un video que de inmediato se viralizó días después de su ‘diablo’.

    Ahora, tanto Luis Ángel Malagón como el América se concentran para su partido de la jornada doble, Fecha 9, ante FC Juárez en lo que es su segundo partido consecutivo en el estadio Ciudad de los Deportes.

    Malagón, junto a su zaga, tiene a las Águilas como el segundo mejor equipo a la defensiva con sólo siete goles permitidos y por detrás del Toluca, con cuatro tantos admitidos en lo que va de la Liga MX Clausura 2026.

    De ser considerado por Javier Aguirre en la Selección Mexicana, todo indica que Malagón no jugará la Liguilla en caso de que clasifique América, pues deberá reportar junto al resto de los seleccionados para mayo en acuerdo entre la Femexfut y los dueños de los equipos en la Liga MX.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaLuis MalagónSelección MexicanaMéxico 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Polen
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX