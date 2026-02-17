    Mundial 2026

    Mundial 2026: FIFA revela fecha para entregar convocatorias finales

    El organismo decidió los días para que las selecciones den sus listas de jugadores preliminares y oficiales.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video FIFA revela fecha para entregar convocatorias finales para Mundial 2026


    La FIFA dio a conocer las fechas límites para entrega de convocatorias para el Mundial 2026 que arrancará el 11 de junio próximo con el partido de México vs. Sudáfrica en el Estadio Banorte.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    ¿El riesgo partidos del Mundial en el Banorte? Sisniega habla al respecto
    1:19

    ¿El riesgo partidos del Mundial en el Banorte? Sisniega habla al respecto

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Selección Mexicana en vilo tras operación de Edson Álvarez: el Tri espera informes
    1 mins

    Selección Mexicana en vilo tras operación de Edson Álvarez: el Tri espera informes

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Corona: El Extra de México es Mundial
    0:20

    Corona: El Extra de México es Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Quirófano en puerta? El panorama de la lesión de Edson Álvarez
    1:27

    ¿Quirófano en puerta? El panorama de la lesión de Edson Álvarez

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Vinicius sorprende al revelar sus favoritos para ganar el Mundial 2026
    1 mins

    Vinicius sorprende al revelar sus favoritos para ganar el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Marcelo Moreno Martins sale del retiro para ayudar a Bolivia rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Marcelo Moreno Martins sale del retiro para ayudar a Bolivia rumbo al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Edson Álvarez pasaría por el quirófano, afirman en Turquía, ¿Mundial 2026 en riesgo?
    1 mins

    Edson Álvarez pasaría por el quirófano, afirman en Turquía, ¿Mundial 2026 en riesgo?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    México y Japón celebran el partido mil en la historia de los Mundiales
    1:32

    México y Japón celebran el partido mil en la historia de los Mundiales

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Todos los partidos del Grupo F: ¿Cuándo y dónde verlos?
    2 mins

    Todos los partidos del Grupo F: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Todos los partidos del Grupo E: ¿Cuándo y dónde verlos?
    2 mins

    Todos los partidos del Grupo E: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Copa Mundial de Futbol 2026

    De acuerdo a reportes, los 48 entrenadores de las diferentes selecciones clasificadas a la Copa del Mundo tendrán que cumplir con esto para revelar a los futbolistas que piensan llevar al torneo.

    FECHAS LÍMITE PARA CONVOCATORIAS DEL MUNDIAL 2026


    Falta por conocerse a seis selecciones que se clasificarán por vía Repechaje Internacional, dos de ellas, así como cuatro por el Repechaje de UEFA, ambos en marzo.

    La FIFA detalló que tanto en mayo como en junio serán fechas importantes para conocer a los considerados al Mundial 2026 por cada país, tanto para las listas preliminares como las finales.

    A pesar de las especulaciones de tener más convocados, ha quedado claro que solo se permitirá llamar por selección a 26 jugadores para la Copa del Mundo.

    • 11 de mayo cada país deberá presentar una lista preliminar de entre 30 y 35 futbolistas
    • 1 de junio será la fecha límite para entregar la nómina definitiva de 26 convocados.

    En las últimas horas surgió la información que la sede de Boston puede quedarse sin Mundial 2026 debido a temas administrativos con el condado de Foxborough.

    Video ¿El riesgo partidos del Mundial en el Banorte? Sisniega habla al respecto
    Relacionados:
    Mundial 2026FIFA