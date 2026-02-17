Mundial 2026: FIFA revela fecha para entregar convocatorias finales
El organismo decidió los días para que las selecciones den sus listas de jugadores preliminares y oficiales.
La FIFA dio a conocer las fechas límites para entrega de convocatorias para el Mundial 2026 que arrancará el 11 de junio próximo con el partido de México vs. Sudáfrica en el Estadio Banorte.
De acuerdo a reportes, los 48 entrenadores de las diferentes selecciones clasificadas a la Copa del Mundo tendrán que cumplir con esto para revelar a los futbolistas que piensan llevar al torneo.
FECHAS LÍMITE PARA CONVOCATORIAS DEL MUNDIAL 2026
Falta por conocerse a seis selecciones que se clasificarán por vía Repechaje Internacional, dos de ellas, así como cuatro por el Repechaje de UEFA, ambos en marzo.
La FIFA detalló que tanto en mayo como en junio serán fechas importantes para conocer a los considerados al Mundial 2026 por cada país, tanto para las listas preliminares como las finales.
A pesar de las especulaciones de tener más convocados, ha quedado claro que solo se permitirá llamar por selección a 26 jugadores para la Copa del Mundo.
- 11 de mayo cada país deberá presentar una lista preliminar de entre 30 y 35 futbolistas
- 1 de junio será la fecha límite para entregar la nómina definitiva de 26 convocados.
En las últimas horas surgió la información que la sede de Boston puede quedarse sin Mundial 2026 debido a temas administrativos con el condado de Foxborough.