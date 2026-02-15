    Liga MX

    Gabriel Milito está invicto con Chivas en Clásicos ante América y Atlas

    El técnico del Guadalajara tiene números casi perfectos al enfrentar a los acérrimos rivales.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡El amo de los Clásicos! Los impresionantes números de Milito en Chivas

    Gabriel Milito resaltó que el triunfo de Chivas ante América tuvo el mismo valor que ganarle al Mazatlán y todo esto para mantenerse invicto en los Clásicos del Guadalajara con él en el banquillo.

    Tras la victoria del Guadalajara ante las Águilas en el Estadio Akron, Milito aumentó una racha de partidos sin vencer al momento de jugar ante América y Atlas, los acérrimos rivales del Rebaño Sagrado.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Santos vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Santos vs. Mazatlán FC: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Cruz Azul vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026
    2 mins

    Cruz Azul vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

    Liga MX
    Henry Martín acepta el golpe que es perder un Clásico ante Chivas y confía en resurgir
    1 mins

    Henry Martín acepta el golpe que es perder un Clásico ante Chivas y confía en resurgir

    Liga MX
    Chivas vs. América: Gabriel Milito compara triunfo en el Clásico con el de Mazatlán
    2 mins

    Chivas vs. América: Gabriel Milito compara triunfo en el Clásico con el de Mazatlán

    Liga MX
    Clásico Chivas vs. América: Jardine elogia victoria y funcionamiento de Milito
    1 mins

    Clásico Chivas vs. América: Jardine elogia victoria y funcionamiento de Milito

    Liga MX
    ¿Por qué América no juega igual sin Zendejas? Jardine responde
    2:08

    ¿Por qué América no juega igual sin Zendejas? Jardine responde

    Liga MX
    Andre Jardine sale a conferencia y elogia a Chivas
    2:23

    Andre Jardine sale a conferencia y elogia a Chivas

    Liga MX
    Partidos del 15 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX
    3 mins

    Partidos del 15 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    Liga MX
    Chivas vs. América: Aldo Farías analiza: "Brian Rodríguez no es jugador que carga equipos"
    2 mins

    Chivas vs. América: Aldo Farías analiza: "Brian Rodríguez no es jugador que carga equipos"

    Liga MX
    Aldo Farías analiza el rendimiento de Brian vs. Chivas y arma polémica
    2:12

    Aldo Farías analiza el rendimiento de Brian vs. Chivas y arma polémica

    Liga MX

    EL INVICTO DE GABRIEL MILITO EN CLÁSICOS


    Desde su llegada como director técnico de Chivas para el pasado Apertura 2025 y tras un comienzo incierto, Gabriel Milito logró enderezas el camino rojiblanco y tuvo un punto de inflexión importante.

    Al momento de jugar su primer Clásico y ganarlo en septiembre pasado, el estratega argentino comenzó una racha que va de cinco partidos sin perder ante ese tipo de contrincantes.

    Acá te dejamos los números de Gabriel Milito como entrenador de Chivas al momento de enfrentar al América y Atlas.

    • América 1-2 Chivas, torneo Apertura 2025
    • América 1-1 Chivas, amistoso en 2025
    • Chivas 4-1 Atlas, torneo Apertura 2025
    • Atlas 1-1 Chivas, amistoso en 2026
    • Chivas 1-0 América, torneo Clausura 2026.
    Video Chivas compara su triunfo ante América con el de Mazatlán FC
    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraGabriel Milito

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX