Gabriel Milito está invicto con Chivas en Clásicos ante América y Atlas El técnico del Guadalajara tiene números casi perfectos al enfrentar a los acérrimos rivales.

¡El amo de los Clásicos! Los impresionantes números de Milito en Chivas

Gabriel Milito resaltó que el triunfo de Chivas ante América tuvo el mismo valor que ganarle al Mazatlán y todo esto para mantenerse invicto en los Clásicos del Guadalajara con él en el banquillo.

Tras la victoria del Guadalajara ante las Águilas en el Estadio Akron, Milito aumentó una racha de partidos sin vencer al momento de jugar ante América y Atlas, los acérrimos rivales del Rebaño Sagrado.

EL INVICTO DE GABRIEL MILITO EN CLÁSICOS



Desde su llegada como director técnico de Chivas para el pasado Apertura 2025 y tras un comienzo incierto, Gabriel Milito logró enderezas el camino rojiblanco y tuvo un punto de inflexión importante.

Al momento de jugar su primer Clásico y ganarlo en septiembre pasado, el estratega argentino comenzó una racha que va de cinco partidos sin perder ante ese tipo de contrincantes.

Acá te dejamos los números de Gabriel Milito como entrenador de Chivas al momento de enfrentar al América y Atlas.

América 1-2 Chivas, torneo Apertura 2025

América 1-1 Chivas, amistoso en 2025

Chivas 4-1 Atlas, torneo Apertura 2025

Atlas 1-1 Chivas, amistoso en 2026

Chivas 1-0 América, torneo Clausura 2026.