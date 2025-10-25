Apenas corría el minuto 10 del encuentro realizado en el Estadio Akron, cuando en un tiro de esquina retrasado, Efraín Álvarez tendió el balón al área, donde apareció 'La Hormiga' González, para meter el remate de cabeza y mandarlo al fondo para el 1-0 a favor de las Chivas.

Tras encontrar la ventaja, el dominio continuó por parte de los rojiblancos y, a los 27 minutos, tras el rechace de un defensa a un tiro previo de Luis Romo, el rebote le cayó al mismo jugador, quien simplemente sacó el riflazo y lo mandó al fondo para el segundo del Rebaño Sagrado.

Dos minutos después, en un trazo largo que buscaba al 'Piojo' Alvarado en el área, el envío fue cabeceado por Sergio Hernández para evitar el peligro, pero para su mala suerte, aparte de que fue arrollado por su portero y los dos quedaron fuera de combate, el balón pegó en el travesaño, regresó al área y quedó a merced de La Hormiga, quien no desaprovechó el regalo para concretar su doblete de palomita.

Y la fiesta de Chivas y La Hormiga siguió a los 51' minutos, cuando Roberto Alvarado metió pase filtrado al área, donde apareció Armando Gonzalez para prenderlo en la barrida y hacer un golazo, marcar su triplete y el cuarto del Rebaño Sagrado.

En el 58' Atlas descontó cuando Mateo García recibió pase filtrado de Djuka, se metió al área completamente solo, cruzó su disparo y lo mandó al fondo, sin embargo, tras ese ligero chispazo de vida, no hubo nada más ante los cambios defensivos de Gabriel Milito.