    Guadalajara

    Chivas golea al Atlas en la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX

    Con triplete de Armando &#39;La Hormiga&#39; González, el Rebaño Sagrado se impone a los Rojinegros en el Clásico Capitalino y se enfila a la Liguilla del Apertura 2025.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Resumen | El Clásico Tapatío es color 'Hormiga' y blanco

    Con actuación magistral de Armando 'La Hormiga' González, quien consiguió un triplete y ya es líder de goleo, las Chivas apabullaron 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío en partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Apenas corría el minuto 10 del encuentro realizado en el Estadio Akron, cuando en un tiro de esquina retrasado, Efraín Álvarez tendió el balón al área, donde apareció 'La Hormiga' González, para meter el remate de cabeza y mandarlo al fondo para el 1-0 a favor de las Chivas.

    PUBLICIDAD

    Tras encontrar la ventaja, el dominio continuó por parte de los rojiblancos y, a los 27 minutos, tras el rechace de un defensa a un tiro previo de Luis Romo, el rebote le cayó al mismo jugador, quien simplemente sacó el riflazo y lo mandó al fondo para el segundo del Rebaño Sagrado.

    Dos minutos después, en un trazo largo que buscaba al 'Piojo' Alvarado en el área, el envío fue cabeceado por Sergio Hernández para evitar el peligro, pero para su mala suerte, aparte de que fue arrollado por su portero y los dos quedaron fuera de combate, el balón pegó en el travesaño, regresó al área y quedó a merced de La Hormiga, quien no desaprovechó el regalo para concretar su doblete de palomita.

    Y la fiesta de Chivas y La Hormiga siguió a los 51' minutos, cuando Roberto Alvarado metió pase filtrado al área, donde apareció Armando Gonzalez para prenderlo en la barrida y hacer un golazo, marcar su triplete y el cuarto del Rebaño Sagrado.

    En el 58' Atlas descontó cuando Mateo García recibió pase filtrado de Djuka, se metió al área completamente solo, cruzó su disparo y lo mandó al fondo, sin embargo, tras ese ligero chispazo de vida, no hubo nada más ante los cambios defensivos de Gabriel Milito.

    Con este resultado de 4-1 sobre los Rojinegros, aparte de que Armando González ya comparte el liderato de goleo con Paulinho, las Chivas llegaron a 23 unidades para colocarse en el momentáneo sexto lugar y estarían en puestos de Cuartos de Final.

    Más sobre Liga MX

    1:31
    Resumen | El Clásico Tapatío es color 'Hormiga' y blanco

    Resumen | El Clásico Tapatío es color 'Hormiga' y blanco

    5:59
    Resumen | Pumas rescata el empate en León y tienen vida

    Resumen | Pumas rescata el empate en León y tienen vida

    2 min
    Resumen León vs. Pumas: Goles, highlights y resultado Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

    Resumen León vs. Pumas: Goles, highlights y resultado Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

    3:24
    ¡Este sí lo cobran bien! JJ Macías lo empata desde los 11 pasos

    ¡Este sí lo cobran bien! JJ Macías lo empata desde los 11 pasos

    3:20
    ¡Nathan Silva cobra horrible penal para Pumas! Tras falta dudosa

    ¡Nathan Silva cobra horrible penal para Pumas! Tras falta dudosa

    Relacionados:
    GuadalajaraAtlas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD