Liga MX Puebla vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

Video Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026

Este miércoles 4 de marzo el Estadio Cuauhtémoc será el escenario del enfrentamiento entre Puebla y Tigres, correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Puebla ocupa la posición 13 en la tabla con ocho puntos acumulados luego de que el pasado fin de semana consiguiera su segundo triunfo del torneo que le ha dado una bocanada de aire ante una ola de malos resultados.

Por otro lado, Tigres llegó a 13 puntos después de que el sábado pasado derrotara al América en el Estadio Ciudad de los Deportes para llegar a cuatro victorias en el Clausura 2026, la tercera fuera de casa.

Con una diferencia de cinco puntos entre ambos equipos, el partido promete ser crucial para Puebla, que busca mejorar su rendimiento, mientras que Tigres intentará recuperar el camino hacia la parte alta de la tabla. No te pierdas la oportunidad de seguir este encuentro y descubre cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUEBLA VS. TIGRES DE LA JORNADA 9

Puebla llega al partido con la moral en alto después de imponerse en su visita al Atlético de San Luis para reponerse de la goleada en contra como local frente al América.

Por su parte, Tigres viene de ganar a las Águilas y ahora tratará e mantener su inercia ganadora en patio ajeno ante un equipo al que goleó 7-0 en su último enfrentamiento.

Cuándo es el Puebla vs. Tigres: el juego es el miércoles 4 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc.

el juego es el miércoles 4 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc. A qué hora es el Puebla vs. Tigres: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Puebla vs. Tigres: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de ViX para Estados Unidos.