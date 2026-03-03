Liga MX ¿Chivas pidió que no le quiten jugadores en Liguilla? Esto respondió Mikel Arriola El comisionado presidente de la FMF habló sobre la supuesta preocupación de Amaury Vergara.

Video ¿Chivas llamó a la FMF para que no le quite tantos jugadores en Liguilla? Aquí la respuesta

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana ed Futbol, negó que Chivas haya solicitado que Javier Aguirre no le quite futbolistas en la recta final del torneo para que se concentren con la selección, como es el plan que se dio a concoer de cara al Mundial 2026.

En entrevista para Faitelson Sin Censura, el directivo contó que Amaury Vergara fue la primera persona en brindar el apoyo el plan de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

“Mencionar eso es hasta injusto porque Amaury es el primero en apoyar el plan que le llevamos en marzo del año pasado. Amaury Vergara es un hombre que no es de corto plazo y lo vemos en su equipo, e s un hombre de largo plazo y es el primero en subrayar que Chivas va a apoyar eso que le aprobaron al ‘Vasco’”, aseguró Mikel Arriola.

De igual forma, Mikel Arriola confirmó que ningún equipo se ha quejado del plan de jugar la liguilla sin seleccionados.

“ Nadie se ha quejado, (los equipos) están conscientes y hay que reconocerles el entorno, son entornos de torneos cortos, son entornos donde te la juegas para el Mundial de Clubes”, agregó.