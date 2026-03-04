Liga MX Paulo Víctor, del tricampeonato con América a dirigir a la Selección de Brasil Este estratega se sumará al conjunto brasileño que busca un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y del Mundial Sub-20.

Video América cede a Paulo Víctor a la Selección de Brasil Sub-20

Las Águilas del América se desprenden de un elemento que fue artífice en el histórico tricampeonato de la Liga MX que obtuvieron del Apertura 2023 al Apertura 2024 con André Jardine como director técnico y quien ahora fue llamado a la Selección de Brasil.

En el transcurso de este semestre se dio la salida de Álvaro Fidalgo, uno de los baluartes del equipo y quien emigró al Real Betis de LaLiga, con el que ya hizo un gol, además de que competirá por la UEFA Europa League en los Octavos de Final.

DE LIGA MX CON AMÉRICA A LA SELECCIÓN DE BRASIL

Esta vez la salida de las Águilas el América no tiene peso de manera directa dentro de la cancha, pues no se trata de un jugador de campo, sino de uno de los auxiliares técnicos de André Jardine y quien formó parte de su equipo en la medalla olímpica de Tokyo 2020.

Se trata de Paulo Víctor, quien formó parte del tricampeonato en Liga MX del cuadro de Coapa y ahora dirigirá a la Selección de Brasil Sub-20. Ya tiene antecedentes con el representativo nacional cuando estuvo al frente de la Sub-15 y luego de la Sub-17.

Fue en enero pasado cuando Julio Ibáñez dio a conocer para TUDN de una reestructura en l Clubb América que se habló de las negociaciones con el equipo para la salida de Paulo Víctor, quien estuvo en las filas azulcremas del Apertura 2023 hasta la Jornada 8 del Clausura 2026.

“El entrenador Paulo Víctor es el nuevo entrenador de la Selección Brasileña Masculina Sub-20 y de la Selección Preolímpica Brasileña para liderar a Brasil en los próximos ciclos del Campeonato Sudamericano, el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos”, informó en un comunicado la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).