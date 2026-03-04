Liga MX Atlas vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

Video Así se juega y puedes ver la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026



Este miércoles 4 de marzo el Estadio Jalisco será el escenario del enfrentamiento entre Atlas y Tijuana, correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Atlas cuenta con 13 puntos con cuatro victorias, un empate y tres derrotas en lo que va del torneo en curso. En su último partido, los Rojinegros cargaron con la derrota, la tercera en cuatro partidos disputados en calidad de visitante.

Por otro lado, Tijuana tiene nueve puntos y solo una victoria en el Clausura 2026 luego de empatar en su anterior compromiso como parte de la Fecha 8 del futbol mexicano.

Este choque presenta una clara diferencia en el rendimiento de ambos equipos, con Atlas buscando consolidar su posición en la parte alta de la tabla, mientras que Tijuana intentará revertir su situación y sumar puntos cruciales.

No te pierdas la oportunidad de seguir este partido y descubre cómo y dónde se televisa el encuentro.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. TIJUANA DE LA JORNADA 9

Atlas llega al partido con un descalabro en su último encuentro y que fue de 3-1 en su visita al FC Juárez, éste que se reconcilió con la victoria desde la fecha 1.

Por su parte, Tijuana rescató un punto ante Pumas y como local el viernes pasado, pero la presión por mejorar su rendimiento se siente, ya que necesitan urgentemente una victoria para salir de la zona de dudas.

En los duelos directos entre Atlas y Tijuana en el Estadio Jalisco, los Rojinegros no logran ganarle en sus últimos cuatro partidos de Liga MX, el último fue un 1-0 en el Clausura 2021 con gol de Renato Ibarra. Desde entonces, Atlas y Tijuana tienen dos empates 0-0 en territorio tapatío de maera consecutiva.

Cuándo es el Atlas vs. Tijuana: el juego es el miércoles 4 de marzo en el Estadio Jalisco.

el juego es el miércoles 4 de marzo en el Estadio Jalisco. A qué hora es el Atlas vs. Tijuana : el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlas vs. Tijuana: sigue la transmisión de este partido en México y Estados Unidos por la señal de ViX.