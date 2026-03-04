    Liga MX

    Toluca, bicampeón e invicto no para: Mohamed señala que el techo de su equipo está lejos

    A pesar de los triunfos cosechados, el 'Turco' advierte que su equipo está quizás a un medio de su máximo potencial.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | ¡Toluca remonta y le quita el invicto a Pumas!


    Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, expresó que su equipo está todavía a distancia de alcanzar su 'techo' dentro de la Liga MX, a pesar de lograr el bicampeonato y de ser el último equipo invicto en el Torneo Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Robert Morales hizo recordar al 'Toro' Fernández con falla garrafal vs. Toluca
    1 mins

    Robert Morales hizo recordar al 'Toro' Fernández con falla garrafal vs. Toluca

    Liga MX
    Resumen | Atlético San Luis aprovecha y golea a Mazatlán
    9:59

    Resumen | Atlético San Luis aprovecha y golea a Mazatlán

    Liga MX
    ¡Doblete! Joao Pedro liquida el partido con el cabezazo
    1:33

    ¡Doblete! Joao Pedro liquida el partido con el cabezazo

    Liga MX
    ¡No contó! Hubo mano de Chuy Medina en el remate y anularon el gol
    1:54

    ¡No contó! Hubo mano de Chuy Medina en el remate y anularon el gol

    Liga MX
    ¡Uno más! Salles-lamonge marca una joya de tiro libre
    1:18

    ¡Uno más! Salles-lamonge marca una joya de tiro libre

    Liga MX
    ¡Descuenta Mazatlán! Hermoso cabezazo de Josué Ovalle
    1:19

    ¡Descuenta Mazatlán! Hermoso cabezazo de Josué Ovalle

    Liga MX
    Liga MX: Robert Morales protagoniza fuerte falla: Nathan y Juninho son captados en increíble reacción
    1 mins

    Liga MX: Robert Morales protagoniza fuerte falla: Nathan y Juninho son captados en increíble reacción

    Liga MX
    ¡De otro partido! Golazo de Joao Pedro para el 2-0 de San Luis
    1:27

    ¡De otro partido! Golazo de Joao Pedro para el 2-0 de San Luis

    Liga MX
    ¡Autogolazo! Lucas Merolla pone adelante al Atlético San Luis
    1:19

    ¡Autogolazo! Lucas Merolla pone adelante al Atlético San Luis

    Liga MX
    ¡No lo puede creer! Joao Pedro cerca de abrir el marcador
    1:17

    ¡No lo puede creer! Joao Pedro cerca de abrir el marcador

    Liga MX

    Después de derrotar a Pumas a domicilio, el otro equipo invicto que restaba, el 'Turco' señaló que su equipo quizás está en un nivel 'medio' de su máxima capacidad.

    "El techo todavía está lejos, eso lo sabemos nosotros internamente, sabemos que podemos dar más y el equipo puede jugar mejor, no hemos podido repetir alineación, pero el techo del equipo está lejos, estamos en un porcentaje medio, seguimos mejorando para seguir compitiendo siempre".

    Mohamed también reconoció la labor de Pumas, el otro equipo que quedaba invicto en este torneo de la Liga MX, además de señalar que hubo ocasiones claras en ambas escuadras.

    "Nos hicieron dos y nos pudieron haber hecho cuatro, seis, no es normal que un equipo tenga en contra dos goles en nueve fechas, el equipo lo ha hecho muy bien, hoy tuvimos un penal y una jugada que nos agarran en un rebote y a veces puede pasar, no me preocupa para nada.

    "Es muy difícil dar la vuelta al partido en esta cancha, es una muestra más que no nos rendimos nunca, vamos por más, este grupo tiene ambición y quiere seguir ganando, este equipo tiene ganas y a pensar en ganar el domingo".

    Relacionados:
    Liga MXTolucaAntonio Mohamed

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX