Liga MX Toluca, bicampeón e invicto no para: Mohamed señala que el techo de su equipo está lejos A pesar de los triunfos cosechados, el 'Turco' advierte que su equipo está quizás a un medio de su máximo potencial.

Video Resumen | ¡Toluca remonta y le quita el invicto a Pumas!



Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, expresó que su equipo está todavía a distancia de alcanzar su 'techo' dentro de la Liga MX, a pesar de lograr el bicampeonato y de ser el último equipo invicto en el Torneo Clausura 2026.

Después de derrotar a Pumas a domicilio, el otro equipo invicto que restaba, el 'Turco' señaló que su equipo quizás está en un nivel 'medio' de su máxima capacidad.

"El techo todavía está lejos, eso lo sabemos nosotros internamente, sabemos que podemos dar más y el equipo puede jugar mejor, no hemos podido repetir alineación, pero el techo del equipo está lejos, estamos en un porcentaje medio, seguimos mejorando para seguir compitiendo siempre".

Mohamed también reconoció la labor de Pumas, el otro equipo que quedaba invicto en este torneo de la Liga MX, además de señalar que hubo ocasiones claras en ambas escuadras.

"Nos hicieron dos y nos pudieron haber hecho cuatro, seis, no es normal que un equipo tenga en contra dos goles en nueve fechas, el equipo lo ha hecho muy bien, hoy tuvimos un penal y una jugada que nos agarran en un rebote y a veces puede pasar, no me preocupa para nada.